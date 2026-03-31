LOS ÁNGELES — Taylor Swift sorprendió a sus fans el martes al lanzar un nuevo video musical para su sencillo "Elizabeth Taylor", un sentido homenaje a la fallecida leyenda de Hollywood que combina imágenes de archivo de la estrella de ojos violeta con la narrativa característica de Swift sobre la fama, el amor y la resiliencia.

El videoclip, lanzado en plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube, se presentó como un paquete digital con comentarios sobre la canción y dos versiones del tema del álbum de Swift de 2025, "The Life of a Showgirl". Este lanzamiento marca el último capítulo en la promoción del proyecto, tras el éxito de los sencillos anteriores "Opalite" y "The Fate of Ophelia".

En lugar de un videoclip narrativo tradicional con Swift interpretando una canción, el vídeo se presenta como un elegante montaje que rinde homenaje a Elizabeth Taylor, la actriz ganadora del Óscar conocida por sus romances turbulentos, sus deslumbrantes joyas y su personalidad arrolladora. Fragmentos de las películas clásicas de Taylor, momentos en la alfombra roja y su vida personal se entrelazan con letras que establecen paralelismos directos entre las experiencias de ambos iconos bajo los focos.

Swift, de 36 años, siempre ha expresado su admiración por Taylor, quien falleció en 2011 a los 79 años. En la canción, hace referencia a los famosos ojos violetas de la actriz ("Lloraría hasta que mis ojos se volvieran violetas"), su icónico perfume White Diamonds ("Todos mis diamantes blancos y amantes son para siempre"), escapadas románticas a Portofino y estancias en el Hôtel Plaza Athénée de París. La canción también alude al sonado matrimonio de Taylor con Richard Burton, evocando la apasionada relación intermitente que definió gran parte de su vida pública.

Antes del lanzamiento del álbum en octubre de 2025, Swift se puso en contacto con los herederos de Taylor para informarles sobre la canción. Posteriormente, compartió que la familia respondió con entusiasmo, considerándolo una forma positiva de realzar el legado de la actriz. El hijo de Taylor, Christopher Wilding, elogió a Swift como un gran ejemplo a seguir para las mujeres jóvenes.

El lanzamiento sorpresa del video coincide con el éxito de "Elizabeth Taylor" en la radio, como tercer sencillo de "The Life of a Showgirl". La canción se promocionó en emisoras pop a principios de marzo de 2026 y ha escalado posiciones en las listas de popularidad, reingresando al Billboard Hot 100 gracias a su popularidad en streaming. El lanzamiento de un vinilo de 7 pulgadas de edición limitada con el tema está previsto para el Record Store Day, el 18 de abril.

Tanto los fans como la crítica han descrito la canción como una pieza central y emotiva del álbum, que explora temas como el glamour del mundo del espectáculo, el desamor y la reinvención. Producida junto a su colaborador habitual Max Martin, esta pieza de pop orquestal destaca por sus exuberantes arreglos de cuerda y su letra introspectiva, que presenta a Swift como una "vedette" moderna que reflexiona sobre la época dorada de Hollywood.

La revista Rolling Stone calificó la canción como una "obra maestra" que conecta las relaciones sentimentales de alto perfil de Swift y el escrutinio mediático con la dilatada trayectoria de Taylor, que incluyó ocho matrimonios, luchas contra la adicción y activismo en la investigación del SIDA. El director Joseph Kahn, quien ha trabajado con Swift en videos anteriores, señaló que el concepto se inspira en romances clásicos de Hollywood como los de Taylor y Burton.

Swift ya había hecho referencia a la actriz en su álbum de 2017, "Reputation", cantando en "...Ready For It?" que un amante era el "Burton de mi Taylor". El nuevo tema amplía esa fascinación hasta convertirla en un homenaje más completo, con Swift incluyendo detalles como Musso & Frank Grill, un restaurante histórico de Hollywood que Taylor frecuentaba.

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El lanzamiento del video causó revuelo inmediato en las redes sociales. Algunos fans de Taylor Swift expresaron su entusiasmo por el enfoque en material de archivo, mientras que otros esperaban ver más imágenes originales de la estrella del pop. "Es un hermoso homenaje, pero también quería ver a Taylor", comentó un fan en X. Otros elogiaron la calidad cinematográfica, calificándola como un respetuoso guiño a la estética del viejo Hollywood.

Swift grabó a finales del año pasado en Londres algunas escenas de lo que, según fuentes, podría ser un videoclip dedicado a Elizabeth Taylor, con el objetivo de rendir homenaje a la icónica artista británica en su ciudad de adopción. Si bien los detalles de esa grabación son escasos, el lanzamiento del martes parece priorizar las imágenes históricas sobre las nuevas interpretaciones, creando un estilo visual documental que permite que el archivo personal de Taylor sea el protagonista.

Esta decisión encaja con el estilo visual innovador que Swift ha caracterizado su carrera, desde las historias narrativas de "All Too Well" hasta los elementos surrealistas de sus videoclips más recientes. Al utilizar imágenes de archivo, permite que el público experimente la canción a través de la perspectiva de la mujer que la inspiró, priorizando el legado sobre la reinvención.

"The Life of a Showgirl" ha sido un éxito comercial rotundo desde su lanzamiento en octubre de 2025, debutando en el número 1 de la lista Billboard 200 y generando varios sencillos que entraron en las listas de popularidad. La habilidad de Swift para combinar la reflexión personal con referencias culturales la ha mantenido a la vanguardia de la música pop, incluso mientras mantiene un perfil público más bajo en medio de noticias sobre logros personales, incluyendo su relación con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

Los analistas de la industria señalan que promocionar tres sencillos de un mismo álbum refleja la estrategia de Swift con "Midnights" en 2022, maximizando el impacto en las listas y la interacción con los fans. "Elizabeth Taylor" se beneficia de la difusión radiofónica en un momento en que Swift está nominada en varias categorías en los iHeartRadio Music Awards 2026, donde se espera que asista en persona.

Los herederos de Elizabeth Taylor no han emitido un comunicado oficial sobre el video, pero comentarios previos de familiares sugieren que aprecian la actitud respetuosa de Swift. La actriz, ganadora de dos premios Óscar por "Butterfield 8" y "¿Quién teme a Virginia Woolf?", sigue siendo un símbolo de glamour, talento y vulnerabilidad. Su vida fuera de la pantalla, marcada por amores apasionados, problemas de salud y filantropía, refleja temas que Swift suele explorar en sus canciones.

Swift se ha labrado una reputación por rendir homenaje a sus predecesores, ya sea mediante guiños, samples o referencias directas. Su inmersión en el universo de Taylor añade una nueva dimensión a su discografía, que ya abarca géneros que van desde el country hasta el indie folk y el synth-pop.

A medida que el video se difunde, los fans de Taylor Swift analizan cada fotograma en busca de significados ocultos, desde primeros planos de joyas que evocan la famosa colección Cartier de Taylor hasta tomas panorámicas que recuerdan sus viajes. El enfoque minimalista del video contrasta con los videoclips de alta producción del mismo álbum, permitiendo que la letra de la canción y las imágenes de Taylor transmitan toda la carga emocional.

Según ejecutivos de la industria musical, el homenaje podría ampliar el atractivo de Swift entre el público mayor familiarizado con las películas de Taylor, a la vez que revitaliza a sus fans más fieles. Las reproducciones y ventas del tema se han disparado desde el lanzamiento del video, y el paquete digital incluye una versión de cabaret y una nota de voz original que ofrece una visión más profunda de la creación de la canción.

El equipo de Taylor Swift no ha detallado los planes futuros para el sencillo, pero el lanzamiento coincide con las batallas por las listas de éxitos de primavera y posibles presentaciones en vivo. No ha confirmado si "Elizabeth Taylor" formará parte de una próxima gira, aunque los fans especulan que podría convertirse en un momento destacado si regresa a los escenarios.

El lanzamiento sorpresa también subraya el control que Swift ejerce sobre su narrativa en una era de constante escrutinio mediático. Al centrar el video en Elizabeth Taylor, desvía la atención de su propia fama hacia una experiencia compartida de ser mujer bajo la mirada pública: poderosa, escrutada y, en última instancia, perdurable.

La crítica ha elogiado la canción por evitar una simple biografía, utilizando en cambio a Taylor como un espejo para las reflexiones de Swift sobre la doble cara de la fama. Versos sobre "amantes para siempre" y rupturas dramáticas capturan la intensidad que ambas mujeres han experimentado en relaciones que han sido objeto de la prensa sensacionalista.

Hasta el martes por la noche, el video ya había acumulado un número considerable de visualizaciones en diversas plataformas, y las reacciones positivas predominaban en las conversaciones en línea. Algunos lo compararon con homenajes anteriores a Swift, como referencias a la literatura clásica u otros íconos de la música.

Taylor Swift continúa evolucionando como artista que une generaciones. Su último gesto hacia Elizabeth Taylor refuerza esa conexión, celebrando a una leyenda de Hollywood y, al mismo tiempo, aportando una nueva dimensión a su propia obra.

Los fans que quieran más pueden escuchar en streaming "The Life of a Showgirl" y ver el vídeo oficial de "Opalite" en la página web de Swift. El paquete "Elizabeth Taylor" ya está disponible en las principales plataformas digitales, y la edición especial en vinilo saldrá en abril.