Un simple tuit de Kelly Clarkson en 2019 ayudó a poner en marcha uno de los cambios más significativos de la historia de la música moderna. Según Stacker, el catálogo inicial de Taylor Swift, propiedad de Big Machine Label Group, fue vendido al representante artístico Scooter Braun por 300 millones de dólares en junio de 2019.

Swift declaró que se enteró públicamente de la venta y la calificó como su "peor escenario posible", ya que el acuerdo incluía las grabaciones originales de sus primeros seis álbumes.

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"Esto es lo que sucede cuando firmas un contrato a los quince años con alguien para quien el término 'lealtad' es claramente solo un concepto contractual", dijo Swift en un comunicado público el día de la venta.

Poco después, Clarkson ofreció un consejo en Twitter, sugiriendo que Swift regrabara toda la música que no le pertenecía. La cantante explicó la estrategia: lanzar nuevas versiones con portadas renovadas e incentivos para animar a los fans a priorizar las nuevas grabaciones. "Haz que las grabaciones antiguas valgan menos creando algo mejor", escribió Clarkson.

El plan se desarrolló con éxito. Swift comenzó a regrabar su catálogo en noviembre de 2020 bajo el proyecto Taylor's Version. Álbumes como Fearless , Red , Speak Now y 1989 debutaron en el número 1 de la lista Billboard 200, mientras que las grabaciones originales fueron perdiendo popularidad en las plataformas de streaming.

Clarkson confirmó que Swift le expresó su gratitud con un gesto personal. "Es una mujer de negocios muy inteligente", declaró Clarkson a E! News . "Si van a encontrar una laguna legal, la encuentras. Y lo hizo". Swift incluso le envió un cárdigan a Clarkson tras el relanzamiento de 1989.

La estrategia culminó en mayo de 2025, cuando Swift recuperó los derechos de sus grabaciones originales de manos de Shamrock Capital, lo que le otorgó la propiedad total de sus grabaciones, vídeos, portadas de álbumes y material inédito.

Dos álbumes permanecen inéditos como Taylor's Version: Reputation y su álbum debut homónimo de 2006. Swift ha terminado de regrabar su primer álbum, pero aún no ha vuelto a grabar Reputation por completo porque le produce mucha emoción.

Por otro lado, Kelly Clarkson reveló en The Kelly Clarkson Show que nunca recibió el coche que le prometieron por ganar American Idol hace 24 años, según Billboard .

"El millón de dólares fue una inversión en mí a través de un contrato discográfico. Y luego me dijeron: '¡Te dan un coche!'. Y entonces, ¡no! ¡No me dieron un coche!", dijo, recordando su frustración.

Añadió que otros concursantes, como Clay Aiken, sí recibieron vehículos.

A pesar del revés, Clarkson convirtió su victoria en una exitosa carrera musical con múltiples éxitos y álbumes número uno, y posteriormente presentó el programa The Kelly Clarkson Show durante siete temporadas.