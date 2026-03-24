Los novios más famosos del mundo, Taylor Swift y Travis Kelce, estarían planeando una luna de miel de tres semanas, alejados de la civilización, que los llevará desde las Bahamas a Europa, Asia y el Pacífico una vez que se casen a finales de este año.

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Los planes aún no confirmados y filtrados por el diario The Sun U.S. tendrían lugar después de la boda de Swift y Kelce, que sería en junio de este año, casi un año después de que Swift anunciara su compromiso en Instagram el pasado agosto, con una publicación que rápidamente se hizo viral. La pareja no ha confirmado públicamente la fecha de la boda, y no ha habido ninguna declaración oficial sobre el itinerario de la luna de miel, por lo que los detalles que circulan actualmente no están verificados y deben tomarse con precaución.

Un viaje inolvidable.

La última supuesta filtración sobre los planes de Taylor Swift y Travis Kelce describe una escapada meticulosamente planeada entre sus giras y el calendario de la NFL. Según The Sun US, la pareja planea casarse en junio, seguida de lo que una fuente cercana describió como el "viaje de sus vidas", que los llevaría por el Caribe, Europa y Asia antes de regresar a casa, a Hawái.

Taylor Swift is no stranger to world tours and reports suggest the megastar could be planning another trip around the globe for her honeymoon with fiancée Travis Kelce. https://t.co/NftrsMlsR8 pic.twitter.com/ZY7WxKuiwb — Irish Star US (@IrishStarUS) March 22, 2026

Según la fuente, la pareja desea tres semanas de descanso tras lo que se prevé que sea una ceremonia muy mediática. Al parecer, han comentado a amigos y familiares que la luna de miel será un tiempo de descanso sagrado, en lugar de una mayor exposición pública.

"Llevan semanas planeándolo y ya han informado a amigos y familiares que estarán completamente aislados durante este tiempo", declaró una fuente al medio. La misma persona afirmó que, salvo emergencias, Swift y Kelce pretenden limitar el contacto con el exterior para poder disfrutar plenamente de esta experiencia única antes de que Travis regrese al campo de fútbol.

Si la ruta se desarrolla como se describe, parecería una gira mundial privada. Según se informa, la pareja planea comenzar en las Bahamas, a poca distancia de Estados Unidos, pero lo suficientemente lejos como para sentirse alejados de los estadios y recintos deportivos que definen sus vidas.

Desde allí, se dice que se dirigen a Europa. Al parecer, tienen previsto pasar tiempo en la costa italiana y el lago de Como, antes de hacer escala en París y la Riviera francesa. Croacia también figura entre los destinos, lo que sugiere una combinación de ciudades importantes y tranquilos refugios costeros.

Según la misma fuente, el itinerario se desplaza luego hacia el este. Se espera que la pareja visite Grecia, donde, según se informa, se alojarán en una tranquila isla privada, para luego continuar su viaje a Singapur y Australia.

Se dice que Swift se enamoró de esa parte del mundo durante su gira, y el plan de luna de miel parece reflejar algunos de los lugares que visitó en sus recientes conciertos allí. La última etapa, según se informa, incluiría las Islas Fiji antes de terminar en Hawái, lo que le daría a Kelce un viaje relativamente corto de regreso a Estados Unidos y, lo que es crucial, de vuelta a los entrenamientos.

La luna de miel coincidió con los compromisos de Travis Kelce con la NFL.

Según se informa, el plan de Swift y Kelce no se limita al romance y los paisajes. También se trata de coordinar sus carreras, que aún se rigen por la rígida estructura de la temporada de la NFL. El viaje, que duraría tres semanas, aparentemente se diseñó para que Kelce pudiera regresar a tiempo para los preparativos de julio con los Kansas City Chiefs.

Los Chiefs anunciaron recientemente el fichaje de Kelce para la que se espera sea su última temporada en la liga. Esto añade una presión adicional al calendario.

Pop star Taylor Swift and NFL star Travis Kelce will go the extra mile to make sure the leaks about their wedding stop. https://t.co/gs8q3G2veY — Newsweek (@Newsweek) March 21, 2026

Si el informe es cierto, la pareja está intentando combinar una luna de miel internacional con los que podrían ser los años de giras más intensas de Swift y los capítulos finales de la carrera musical de Kelce.

Por parte de Swift, los planes que se han dado a conocer coinciden con la imagen que sus fans conocen bien. Está acostumbrada a un ritmo de vida marcado por vuelos y husos horarios, y una luna de miel que abarque varios continentes no desentonaría con la logística de una gira por estadios.

Para Kelce, la idea de un último verano de libertad personal antes de otro intento por llegar al Super Bowl es una narrativa fácil de comprender para los aficionados, aunque no se haya presentado oficialmente de esa manera.

Fuera de su círculo íntimo, las especulaciones sobre la boda no cesan. Desde que Swift confirmó su compromiso el pasado agosto, tanto sus fans como los seguidores de la NFL han analizado cada detalle, real o imaginario, sobre cómo se desarrollará el día. La lista de invitados, los lugares de celebración y, sobre todo, el vestuario de Swift, han sido objeto de intensas conjeturas.

Se ha sugerido repetidamente que la ceremonia tendrá lugar este verano, aproximadamente un año después de que se hiciera público el compromiso, pero la pareja no ha anunciado ninguna fecha definitiva.

Taylor Swift and Travis Kelce have reportedly finalized June 13, 2026, as their official wedding date. pic.twitter.com/BDuOZay8HB — Hoops Crave (@HoopsCrave) March 1, 2026

Aun así, los rumores cobraron mayor fuerza tras una declaración del presentador de la BBC, Graham Norton, quien afirmó haber recibido una invitación y que ya se había fijado una fecha. Ni Swift ni Kelce han corroborado sus declaraciones, y, de nuevo, nada ha sido confirmado de forma independiente.

Por ahora, lo que existe es un esbozo trazado por fuentes anónimas, una boda en junio que puede o no celebrarse, seguida de un viaje deliberadamente aislado por algunos de los lugares más fotogénicos del planeta, todo ello comprimido en un lapso de tres semanas antes de que comience el campamento de entrenamiento.