Taylor Swift hizo una aparición impactante en los premios iHeartRadio Music Awards el jueves por la noche, desatando teorías entre los fans sobre sus próximos proyectos con su elección de un atuendo verde menta que recordaba los colores de su álbum debut.

La superestrella del pop, que encabezó las nominaciones con nueve candidaturas por su último álbum *The Life of a Showgirl*, llegó sola a la alfombra roja luciendo un conjunto de corsé y falda a juego adornado con delicados abalorios plateados. El vestido, de corte a medio muslo, se combinó con tacones sencillos, maquillaje minimalista y uñas plateadas brillantes a juego con el atuendo.

Dentro del Dolby Theatre, se vio a Swift reuniéndose con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce. Los fans no tardaron en fijarse en el color del atuendo, comparándolo con el verde pálido del álbum debut homónimo de Swift, que lanzó su carrera con éxitos como "Tim McGraw" y "Teardrops On My Guitar".

Según The Mirror , se especula que Swift podría estar insinuando nuevo material relacionado con sus primeros trabajos. Si bien ha regrabado y relanzado cuatro de sus primeros seis álbumes tras recuperar los derechos de sus grabaciones originales, su álbum debut y *Reputation* siguen sin publicarse en sus nuevas versiones. Swift ha dado pistas sobre la posibilidad de mantener vivos estos proyectos, lo que ha generado gran expectación entre sus fans, quienes esperan con ansias más temas inéditos o nuevos videoclips.

Swift ya ha lanzado dos videoclips de *The Life of a Showgirl*, incluyendo los sencillos "Opalite" y la canción que da título al álbum. Se rumorea que un tercer video, posiblemente para la canción "Elizabeth Taylor", podría estar en camino, algo que sus fans esperan con ansias.

A pesar del revuelo en torno a los posibles anuncios, muchos fans expresaron su alegría simplemente al ver a Swift triunfar en público, elogiando su elegante apariencia y llamándola "preciosa" y "madre".

Los premios iHeartRadio Music Awards marcaron la primera aparición de Swift en una entrega de premios importante desde que se ausentó de los Grammy a principios de este año.

Taylor Swift gana siete premios en los iHeartRadio Music Awards 2026, ampliando su récord.

Swift dominó la gala de los iHeartRadio Music Awards 2026 el jueves por la noche, llevándose a casa siete trofeos de nueve nominaciones y consolidando aún más su estatus como la artista más premiada de todos los tiempos en este evento.

Según Variety, Swift, acompañada por su prometido Travis Kelce, recibió el premio al Mejor Álbum Pop del Año por *The Life of a Showgirl*. "Este álbum transmite mucha alegría, confianza y libertad, porque así es como me siento cada día, gracias a mi prometido, que está aquí esta noche", dijo Swift durante su discurso de aceptación. También agradeció a sus fans por haber convertido su sencillo "The Fate of Ophelia" en el mayor éxito de su carrera.

La patinadora artística Alysa Liu le entregó a Swift seis premios adicionales, entre ellos Artista del Año, Álbum del Año y Mejor Letra. Con estos galardones, Swift suma un total de 41 premios iHeartRadio Music Awards.

"Vivimos en un mundo de retroalimentación constante e inmediata", dijo Swift. "Si tuviera que pedirles algo, sería que cultiven su afición y pasión, que se den tiempo para cometer errores y perfeccionar su oficio. Gracias por permitirme convertir mi afición en una profesión".

La ceremonia fue presentada por Ludacris y contó con actuaciones de Lainey Wilson, Alex Warren, Miley Cyrus, Kehlani, Raye y un popurrí de TLC con Salt-N-Pepa y En Vogue. Cyrus recibió el Premio a la Innovación y reflexionó sobre su carrera, inspirada en *Hannah Montana*. John Mellencamp recibió el Premio Icono e interpretó los clásicos "Jack & Diane" y "Pink Houses". Ludacris cerró la noche con varios de sus éxitos.

Otros ganadores importantes fueron:

- **Alex Warren** – Artista revelación del año y mejor artista nuevo (Pop)

- **Miley Cyrus** – Premio a la Innovación

- **John Mellencamp** – Premio Icono

- **Ludacris** – Premio Landmark

- **Bruno Mars** – Canción del verano por "I Just Might"

- **Ella Langley** – Mejor Artista Revelación (Country)

- **Leon Thomas** – Mejor Artista Revelación (R&B)

- **sombr** – Álbum alternativo del año por *I Barely Know Her*

- **Shinedown** – Artista de rock del año

- **Calvin Harris** – Artista de danza del año

Entre las categorías más destacadas votadas socialmente se incluyen:

- Baile favorito de TikTok: "MONA LISA" de j-hope

- Álbum debut favorito: *You'll Be Alright, Kid* de Alex Warren

- Mejor letra: "El destino de Ofelia" de Taylor Swift

- Mejor videoclip: "El destino de Ofelia" de Taylor Swift

- Estilo de gira favorito: *The Eras Tour* de Taylor Swift

La lista completa de ganadores y nominados se anunció durante la ceremonia celebrada en Los Ángeles.