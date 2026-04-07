Live Nation se enfrenta a una nueva demanda presentada por casi 30 fans de Stray Kids que afirman que el promotor del concierto y otros no los protegieron del calor peligroso en un concierto en Washington, D.C., durante la ola de calor del año pasado.

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La demanda fue presentada ante el Tribunal Superior del Distrito de Columbia el 30 de marzo de 2026 y nombra como demandados a Live Nation Entertainment, el gobierno del Distrito de Columbia, Events DC y la empresa de servicios de alimentación Levy GP Corporation.

Todo comenzó con un concierto de Stray Kids el 23 de junio de 2025 en el Nationals Park, donde las temperaturas rozaron los 100 grados y miles de personas se congregaron para el espectáculo del grupo de K-pop en el estadio, según TicketNews .

Los demandantes alegan que los organizadores fueron negligentes porque no proporcionaron suficiente agua, sombra ni recursos para refrescarse, a pesar de que el evento tuvo lugar durante la primera gran ola de calor de la temporada en la ciudad.

Según la denuncia y las autoridades locales, al menos seis asistentes al concierto fueron trasladados a hospitales por insolación antes y después del espectáculo. El Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de Washington D.C. desplegó un equipo especial de atención a víctimas en masa en la zona del estadio, ya que las personas que se encontraban en las filas de seguridad y dentro del recinto comenzaron a sufrir síntomas de agotamiento por calor y golpe de calor.

Los aficionados informaron haber visto a personas desmayarse y vomitar, y dijeron que la actuación se interrumpió alrededor de las 22:30 horas por motivos de seguridad.

Según informó Fox5DC , el Nationals Park había declarado previamente que permitía el uso de salas de refrigeración, ventiladores con nebulizadores y agua adicional, y que dicha política permitía a los aficionados llevar botellas de agua debido a las altas temperaturas.

Sin embargo, la demanda alega que el personal de seguridad que trabajaba en el evento obligó a algunos asistentes a tirar su agua en las entradas, y que las largas colas bajo el sol directo dificultaron el acceso a la sombra o a la asistencia médica.

Los demandantes también acusan a los vendedores de especulación con los precios de las bebidas, alegando que el agua embotellada y las bebidas deportivas se vendían a precios inflados mientras que la oferta era limitada.

Los demandantes, procedentes de Washington D.C. y de otros estados, argumentan que Live Nation y los demás demandados tenían el deber de proteger a los aficionados de los riesgos previsibles derivados del calor y que no actuaron de forma razonable.

Su equipo legal afirma que buscan responsabilizar a "todas las partes implicadas" por lo que describen como lesiones evitables causadas por una mala planificación y una respuesta de emergencia deficiente. Hasta el momento, Live Nation y los demás demandados no han respondido públicamente en detalle a las acusaciones de la demanda, según WJLA .