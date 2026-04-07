Jennie de BLACKPINK está de vuelta, y esta vez causa sensación no con un videoclip, sino con una colaboración de bikinis que tiene a fans de todo el mundo guardando y compartiendo contenido sin parar. Su nueva colección JENNIE × Frankies Bikinis ha revolucionado las redes sociales, con imágenes de ella luciendo las prendas que se han vuelto virales. La línea combina diseños divertidos, colores vibrantes y la inconfundible actitud cool de Jennie, convirtiéndola en uno de los lanzamientos de trajes de baño más esperados del año.

El revuelo no se centra solo en el diseño de las prendas, sino en la confianza que Jennie irradia al lucirlas. A las pocas horas del lanzamiento, los bikinis más populares se convirtieron en tendencia en internet, y las fans ya se apresuran a conseguir sus favoritos.

Esta colaboración es una declaración contundente que demuestra que el verano de 2026 le pertenece a Jennie.

Jennie incendia Instagram

El día del lanzamiento, el 2 de abril, Jennie compartió en Instagram un adelanto de la colección con fotos del detrás de cámaras. En ellas se la veía luciendo los nuevos bikinis con el sol de fondo y accesorios de playa.

En una de las fotos, lucía un bikini con estampado de leopardo y vaqueros informales, resaltando tanto su figura tonificada como el estilo versátil de la marca. La publicación se viralizó casi al instante, consiguiendo millones de "me gusta" y comparticiones.

No solo los diseños llamaron la atención. A los fans les encantó ver cómo Jennie combinaba las prendas. Desde tomar el sol hasta atuendos casuales para la ciudad, la línea ha demostrado que los bikinis no tienen por qué quedarse en la playa.

Detrás de la línea de trajes de baño Hew

La colaboración con Frankies Bikinis, una marca de trajes de baño con sede en Los Ángeles conocida por su estilo relajado californiano, marca el debut de Jennie en el mundo de la moda de baño. En una entrevista con Elle, la estrella del K-pop explicó: "Frankie siempre ha creado prendas que me gustaría usar, así que siempre me ha encantado la marca. Pensé que sería una oportunidad genial para mostrar mi visión de la moda de baño y crear piezas que me representaran".

La colección refleja su visión de prendas veraniegas sencillas, divertidas y fáciles de llevar a cualquier lugar. Diseñada para ofrecer una sensación de naturalidad y estilo, la línea adopta el concepto "de la playa a la calle". Esto significa reinventar la ropa de baño como prendas versátiles que se pueden usar más allá de la playa y que se integran a la perfección en el día a día.

Francesca Aiello, fundadora y directora creativa de Frankies Bikinis, expresó su entusiasmo por esta colaboración: "Incorporar a Jennie al mundo de Frankies nos pareció la colaboración creativa más natural y emocionante en la que nos hemos embarcado".

Las mejores prendas que no te puedes perder

Si ya estás planeando tus imprescindibles de verano , estas prendas de la colección JENNIE × Frankies Bikinis deberían estar en tu lista. Cada pieza combina el estilo playero relajado que tanto le gusta a Jennie con elementos de diseño prácticos que las hacen perfectas para el verano y más allá.

Este top de bikini triangular reversible es una de las prendas más comentadas de la colección. Diseñado con un llamativo estampado animal en un lado y un estampado de rayas en el otro, su cuello halter ajustable y los lazos en la espalda permiten personalizar el ajuste. Es ideal para combinar con diferentes braguitas.

Su tejido satinado le confiere un aire lujoso sin resultar demasiado formal, lo que lo convierte en una excelente opción tanto para días de playa como para almuerzos junto a la piscina.

Para quienes prefieren un poco más de cobertura y sujeción, el top Nick Shine ofrece la opción ideal gracias a su forma de cuello halter moderado y sus detalles fruncidos.

El vibrante estampado de rayas primaverales desprende una energía alegre y de inspiración vintage, por lo que resulta ideal para escapadas soleadas o sesiones de fotos junto al mar. Sus lazos ajustables permiten adaptarlo a tu gusto para mayor comodidad, y el tejido satinado le aporta suavidad y luminosidad.

Si los bikinis no son lo tuyo, este llamativo bañador de una pieza te ofrece una alternativa elegante. Con un corte alto en las piernas, escote redondo y un intrincado diseño de lazo en la espalda, aporta el toque justo de sofisticación sin sacrificar la comodidad.

Su sujeción moderada y su cobertura discreta la hacen versátil tanto para nadar como para combinarla con una camisa o falda de lino para ir a comer.

Clásico, sencillo e ideal para los días soleados: el top de cuello halter Hana hace honor a su nombre con una silueta simple y favorecedora. Los lazos ajustables en el cuello y la espalda permiten personalizar su ajuste, mientras que su cobertura media lo convierte en una excelente opción de bikini para el día a día.

Combínala con unos shorts vaqueros o una falda vaporosa para conseguir un look playero y desenfadado que te permitirá ir al bar sin esfuerzo.

Ningún conjunto de baño está completo sin una prenda para cubrirse, y la pieza de crochet Gabriella combina funcionalidad y moda.

Confeccionada a mano en 100% algodón con un delicado estampado de estrellas y tirantes ajustables, esta prenda es transparente pero cómoda. Es perfecta para ponértela sobre el bañador mientras paseas por la playa o disfrutas de una bebida refrescante. Su largo mini y su espalda descubierta le dan un toque juvenil y coqueto.

¿Dominará Jennie la moda de verano?

Jennie es mucho más que una estrella del K-pop. Es un ícono de la moda cuya influencia se extiende por todo el mundo. Con millones de seguidores en redes sociales, todo lo que viste o lanza se convierte instantáneamente en tendencia. Su habilidad para combinar música, alta costura y estilo de vida la ha convertido en una de las celebridades globales más influyentes de la industria.

La colaboración con Frankies Bikinis se suma a su portafolio de proyectos de alto perfil, confirmando que Jennie está definiendo tendencias, no solo creándolas. No es de extrañar que sus fans estén ansiosos por conseguir la colección ahora que se acerca el verano.