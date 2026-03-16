La gala de entrega de los Oscars de 2026 dio mucha tela que cortar para críticos y comentaristas de las redes sociales, pero ningún momento causó tanta controversia como el trato a las artistas de la película animada surcoreana K-Pop Demon Hunters, en especial porque no es la primera vez que los premios en Estados Unidos tienen actitudes similares con los artistas internacionales.

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Todo gira en torno a la decisión de los Óscar que obligó al equipo creativo de la película de Netflix a abandonar el escenario durante su discurso de agradecimiento.

En un video de la transmisión, que se ha vuelto viral, se ve cómo el discurso de aceptación del equipo de K-Pop Demon Hunters fue interrumpido abruptamente en los Óscar. La película animada de Netflix ganó el premio a la Mejor Canción Original por Golden, y el equipo de compositores liderado por EJAE aceptó el galardón.

El discurso de aceptación de los ganadores se interrumpió abruptamente.

La artista subió al escenario con un emotivo mensaje, explicando el verdadero significado de la canción. "Muchísimas gracias a la Academia por este increíble premio", dijo. ""De pequeña, se burlaban de mí por gustarme el K-pop, pero ahora todo el mundo canta nuestra canción y la letra en coreano. Estoy muy orgullosa".

"Y me di cuenta de que la canción, este premio, no se trata de éxito, sino de resiliencia", continuó. "Estoy muy agradecida a nuestro equipo y quiero agradecer a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi prometido y, por supuesto, a mi representante, por estar siempre a mi lado"..

Tras agradecer a los responsables creativos y de producción de la película, EJAE dio la palabra a los demás ganadores. El compositor Yu Han Lee se adelantó con un discurso preparado, pero este se vio interrumpido inmediatamente cuando la orquesta comenzó a tocar música de transición. EJAE pidió más tiempo, pero el micrófono también se apagó.

Las anteriores ceremonias de los Óscar han tenido problemas con los discursos de agradecimiento demasiado largos. El discurso más largo de la historia pertenece a Adrien Brody, quien en 2025 habló durante cinco minutos y 40 segundos al aceptar el premio a Mejor Actor por The Brutalist. En contraste, el equipo de K-Pop Demon Hunters fue desalojado del escenario tras aproximadamente 55 segundos.

Sin ir a años anteriores, el momento también recordó como en los Globos de Oro, le dieron al Agente Secreto el premio como mejor película internacional en la propia alfombra roja.

La decisión de cortar el discurso fue particularmente chocante porque las artistas que hacen las voces y la banda sonora de la película acababan de hacer un número musical espectacular.

La reacción fue inmediata

El incidente provocó una fuerte reacción en las redes sociales, donde algunos internautas calificaron el error de "grosero", "irrespetuoso" y "racista". "¡Guau... quién quiere hablar de que la @TheAcademy sea súper racista al recortar los discursos de los #Golden en unos 10 segundos!", escribió un usuario en X. "¡Eso fue más que irrespetuoso, grosero y racista! #academyawards #oscars"

Wow…who wants to talk about the @TheAcademy being super racist cutting #golden speeches in like 10 seconds! That was beyond disrespectful and freaking rude and racist!!! #academyawards #oscars — Andrew Friedlos (@thefriedlos) March 16, 2026

El vídeo también generó comentarios acalorados en YouTube, donde algunos señalaron que algunos ganadores disponen de mucho más tiempo para sus discursos, en comparación con otros.

"Esto tiene que ser un récord en cuanto a la forma en que se interrumpen los discursos; es una de las interrupciones más irrespetuosas que he visto", dijo un usuario.

"Sinceramente, no puedo evitar pensar que es a propósito, claro :( Es una falta de respeto enorme hacia el equipo después de todo el trabajo que han hecho, todo el cariño que han recibido. A Hollywood no le importa ser decente ni por tres minutos. Y sí, pienso lo mismo de todos los ganadores, porque si podemos dedicar tiempo a todos esos chistes malos, podemos hacerlo por ellos. Es su noche", añadió el usuario.

EJAE y el equipo consiguen su momento de victoria.

EJAE se tomó el momento con calma, bromeando a medias sobre su discurso interrumpido. Lee y su coautor, Mark Sonnenblick, también leyeron sus discursos preparados a la prensa entre bastidores. "Quisiera agradecer a nuestras familias, a 24, a mis compañeros de IDO y a Teddy Park", declaró Lee. "Es un honor increíble".

"Todos los que trabajaron en esta película, todos los animadores, fue una verdadera colaboración en todos los sentidos", añadió Sonnenblick. "También los fans, que han amado esta película y la han hecho lo que es, y luego la banda sonora, todos los que trabajaron en ella, todos los que cantaron en ella, en fin, todos. Una película es como un pueblo, y tenemos la suerte de estar aquí ahora mismo. Pero hay muchísimas personas que han contribuido a que esto sea lo que es".

Esa misma noche, KPop Demon Hunters también ganó el Oscar a la 'Mejor película de animación'.