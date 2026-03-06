BABYMONSTER enfrenta una creciente presión dentro y fuera de la empresa a medida que YG Entertainment intensifica sus esfuerzos para posicionar al grupo de chicas novato como el acto que se convertirá en el sucesor de BLACKPINK en el escenario global.

Acercándose a su segundo aniversario, BABYMONSTER aún tiene que asegurar el mismo estatus claro de buque insignia que BLACKPINK disfrutó anteriormente en la agencia, a pesar de debutar con grandes expectativas como el primer nuevo grupo de chicas de YG desde 2016.

El impulso inicial del grupo se vio afectado por una respuesta decepcionante al sencillo previo al debut "Batter Up" en noviembre de 2023, que generó críticas por un concepto anticuado y fue lanzado sin el miembro Ahyeon debido a problemas de salud, según el Korea Times .

Aunque el grupo hizo un "verdadero debut" con promociones completas de siete miembros y el mini álbum "BABYMONS7ER" en 2024, los observadores de la industria dicen que todavía están luchando por construir una identidad fuerte en un mercado de grupos de chicas de quinta generación cada vez más concurrido.

El fundador de YG, Yang Hyun-suk, ha hablado repetidamente sobre BABYMONSTER como el acto principal de próxima generación de la agencia y ha delineado una hoja de ruta agresiva para sus actividades.

En un anuncio de Año Nuevo para 2024, prometió promociones de ritmo rápido, incluido el sencillo digital "Stuck In The Middle" y el primer mini álbum del grupo, diciendo que las voces de los miembros mostrarían un lado diferente del sonido YG.

También destacó la corta edad de los miembros, comparando su enfoque con el cuidado de las hijas en lugar de simplemente representar a los artistas, y destacó que la compañía estaba invirtiendo fuertemente en su capacitación y lanzamientos, informó Pinkvilla .

Sin embargo, los movimientos recientes de YG han alimentado el debate entre los fanáticos sobre si la compañía realmente tiene la intención de convertir a BABYMONSTER en el sucesor directo de BLACKPINK.

El lanzamiento de "2026 YG Special Audition: Go! Debut", un proyecto a gran escala para descubrir nuevos novatos que sigan los pasos de BIGBANG y BLACKPINK, ha generado dudas sobre los planes a largo plazo del sello.

Ahora que BLACKPINK tiene contrato con YG solo para actividades de grupo completo, la compañía está bajo presión para asegurar un nuevo buque insignia dominante, lo que coloca a BABYMONSTER en una situación incómoda, ya que alguna vez fueron promocionados como "el segundo BLACKPINK" pero ya enfrentan una posible competencia interna.

Los analistas señalan que BABYMONSTER aún tiene un potencial significativo gracias a sus potentes voces, visuales y al creciente interés internacional, incluidos eventos planificados para fans en las principales ciudades asiáticas.

Muchos en la industria creen que si YG puede ofrecer lanzamientos consistentes y oportunos y un concepto más claro, el grupo aún podría convertirse en el próximo pilar importante de la compañía en lugar de un marcador temporal en la era posterior a BLACKPINK, según Korea JoongAng Daily .