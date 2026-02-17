BLACKPINK teñirá de rosa el Museo Nacional de Corea a finales de este mes como parte de un proyecto a gran escala que marca el lanzamiento de su EP de regreso "Deadline".

La colaboración "Museo Nacional de Corea X BLACKPINK " se llevará a cabo del 27 de febrero al 8 de marzo en Seúl, coincidiendo con el tercer EP del grupo que llegará el 27 de febrero.

Durante el evento, el exterior del museo estatal y su plaza al aire libre en Yongsan se iluminarán con el característico rosa del grupo, creando un espectáculo nocturno para los visitantes. La iluminación está prevista como un evento especial para celebrar tanto el nuevo lanzamiento como el creciente papel de BLACKPINK como embajadoras culturales de Corea, según el Korea JoongAng Daily .

Según YG Entertainment, esta es la primera vez que el Museo Nacional de Corea lleva a cabo una colaboración oficial a gran escala con un artista de K-pop. El proyecto se organiza en colaboración con la plataforma global de streaming Spotify, que impulsará programas especiales de escucha relacionados con el EP.

"Deadline" de BLACKPINK es el primer EP grupal del grupo en más de tres años y se posiciona como el final de su reciente gira mundial y el comienzo de un nuevo capítulo.

Los fans que visiten el museo durante la promoción podrán disfrutar de experiencias musicales seleccionadas. Una zona de escucha exclusiva a lo largo de un recorrido dentro del museo, denominada "Sendero de la Historia", permitirá a los visitantes escuchar el disco completo desde su lanzamiento el 27 de febrero a las 14:00 h, según informó Money Control .

Las sesiones de escucha previas al lanzamiento que comienzan el 26 de febrero brindarán a los asistentes seleccionados, incluidos los usuarios de Spotify Premium y los fanáticos preinscritos, una oportunidad anticipada de escuchar las pistas.

Más allá de la música, BLACKPINK también servirá como guía de audio para ocho artefactos clave en el museo, grabando comentarios diseñados para conectar a su base de fans global con el patrimonio cultural coreano.

YG Entertainment ha descrito la colaboración como un encuentro entre un artista de K-pop que ha hecho historia mundial y una institución que representa la identidad cultural del país. Con la fachada del museo iluminada de rosa cada noche, el proyecto busca fusionar la música pop, la historia y el turismo en una celebración de regreso muy visible, según Khan Sports .