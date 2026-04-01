Según se informa, las princesas Beatriz y Eugenia están preparadas para contratar asesoría legal y refutar públicamente las acusaciones de que el príncipe Guillermo podría desear su expulsión de la familia real.

Según Style Caster , las repercusiones de los problemas legales de su padre, el príncipe Andrés, y la conexión de su madre, Sarah Ferguson, con el escándalo de Jeffrey Epstein han suscitado interrogantes sobre el papel de las princesas y sus apariciones públicas dentro de la familia real.

Una fuente cercana a las hermanas afirmó que están dispuestas a tomar medidas para proteger sus hogares y sus vínculos con la realeza. "Creen firmemente que tienen derecho a conservar sus residencias reales y sus lazos con la familia. A ambas les encanta vivir en residencias vinculadas a palacios reales; para ellas es como su hogar, así que, por supuesto, están muy preocupadas y utilizarán todos los recursos a su alcance para defender su postura", declaró la fuente a Style Caster.

Respecto a la posibilidad de que la disputa se intensifique, The Closer añadió: "Y, por supuesto, también existe la posibilidad de que lo cuenten todo. Eso será mucho más probable si William los ataca. Sin duda, es algo que pueden usar como amenaza para intentar que se retire".

Las oportunidades de las princesas para participar en actos públicos parecen estar disminuyendo. Informes recientes sugieren que ninguna de las dos fue invitada a asistir al Royal Ascot de este año, una decisión que, según se informa, fue impulsada por William.

El comentarista de la realeza Andrew Lownie declaró en el podcast The Lownie Report, según recoge Marie Claire : "Creo que William lleva ahora la batuta. Sin duda, se está produciendo un cambio, y también tengo la sensación de que hay cierto distanciamiento incluso con los Sussex, y claramente con los Gales... Me parece interesante la decisión de prohibirles la entrada a Ascot. La postura que defienden [Beatrice y Eugenie] es que nunca tuvieron intención de ir a Ascot, y resulta extraño que hagan pública esta muestra de distanciamiento".

La frustración de las hermanas se ve agravada por las continuas controversias que rodean a sus padres. Una fuente declaró a RadarOnline : "Existe una preocupación real de que el príncipe William quiera perjudicarlas como parte de una postura más inflexible sobre la relación pública de los miembros de la realeza con la institución".

"Beatrice y Eugenie sienten que viven en un limbo terrible. Han dedicado años a construir cuidadosamente vidas privadas respetables, pero las consecuencias de las controversias de sus padres siguen recayendo sobre ellas", añadió la fuente.

Ante la creciente tensión entre las primas y el duque de Cambridge, las princesas parecen dispuestas a tomar medidas tanto legales como públicas para defender sus posiciones y proteger su herencia de residencias reales.