Puede que Cardi B haya avivado aún más la polémica en su disputa con Nicki Minaj. Durante su concierto con entradas agotadas de la gira Little Miss Drama Tour en Filadelfia el 7 de abril, la rapera de 33 años sorprendió a sus fans al invitar al exnovio de Nicki, Meek Mill, para una actuación especial.

Meek Mill, de 38 años, interpretó su éxito de 2012 "Dreams and Nightmares" mientras Cardi desfilaba por el escenario con un corpiño rojo brillante, pantalones de cuero y un abrigo de piel.

Según People, un video compartido en el Instagram de Meek muestra a la pareja animando a la multitud, y Meek subtituló el video: "Sacude el edificio @iamcardib".

La aparición estelar desató de inmediato especulaciones sobre si Cardi estaba avivando su antigua rivalidad con Nicki. La rivalidad entre Cardi y Nicki comenzó en 2018 en una fiesta de Harper's Bazaar, cuando Cardi acusó a Nicki de darle "me gusta" a un tuit que criticaba sus habilidades como madre.

Desde entonces, las raperas se han lanzado pullas públicamente, y Cardi recientemente respondió a las afirmaciones de Nicki de que las ventas de su álbum Am I the Drama? estaban infladas.

En una publicación de septiembre de 2025, Cardi escribió: "¿Por qué sigues mencionando mi álbum? No es la broma que crees... Llevas en la industria como 16 años... necesitas compararte con tus compañeros que empezaron más o menos al mismo tiempo". También le sugirió a Nicki que se centrara en competir con artistas como Rihanna, Drake y Taylor Swift.

Cardi B brings out Meek Mill for her Philly show. https://t.co/ITvEmViYxk — Drama for The Girls ☕️ (@dramaforthegirl) April 8, 2026

Cardi B sorprende al público con Meek Mill

Cardi B también es madre de cuatro hijos: Kulture, de 8 años, Wave, de 4, y Blossom, de 18 meses, fruto de su relación con su ex Offset, y un bebé de 4 meses con Stefon Diggs, según informó E! News .

Recientemente, respondió a los ataques personales de Nicki, que insinuaban problemas de salud durante el embarazo, escribiendo: "Bueno, este es el tercer tuit hablando de mi embarazo. Señor, protege a mis bebés".

Los fans quedaron encantados con la aparición de Meek, que muchos interpretaron como una indirecta sutil a Nicki, reavivando los recuerdos de las colaboraciones anteriores entre Cardi y Meek.

En 2018, ambos artistas colaboraron en el tema "On Me " del álbum Championships de Meek Mill. Ese mismo año, Cardi fue vista socializando con Meek poco después de un acalorado altercado con Nicki en la Semana de la Moda de Nueva York.

Durante el concierto en Filadelfia, Cardi animó al público a hacer ruido, diciendo: "¡Hagan un maldito ruido!", mientras Meek terminaba su actuación.