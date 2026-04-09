Jenna Ortega dijo que estuvo a punto de abandonar la actuación después de sus años en Disney Channel, pero su papel en "You" la ayudó a cambiar de opinión y a mantenerse en Hollywood.

Los inicios de la carrera de Ortega se centraron en programas de televisión para toda la familia, como "Stuck in the Middle", donde interpretó a Harley Diaz de 2016 a 2018. Los informes sobre sus declaraciones describen ese período como física y emocionalmente exigente, con largas jornadas de rodaje y un ambiente de producción estresante.

En entrevistas sobre aquella época, Ortega comentó que el ritmo de trabajo del programa era muy intenso, con la producción grabando a menudo dos episodios por semana y exigiendo trabajar los fines de semana para poder asistir a clase. También describió conflictos entre bastidores entre los padres de los niños actores y afirmó que el ambiente podía volverse difícil, según Deadline.

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Esa experiencia le dificultó vislumbrar un futuro a largo plazo en la actuación. Según la cobertura mediática de sus declaraciones, consideró abandonar la profesión en varias ocasiones porque se sentía atrapada entre papeles escritos para intérpretes jóvenes y otros destinados a actores mayores.

Su trayectoria profesional cambió cuando fue elegida para interpretar a Ellie Alves en "You", el thriller de Netflix que la dio a conocer a un público adulto más amplio. Ortega ha declarado que el papel la ayudó a darse cuenta de que no quería abandonar la profesión, incluso después de un período de dudas.

Tras "You", Ortega emprendió proyectos más oscuros y dramáticos, como "The Fallout" y las películas de "Scream", y su carrera siguió expandiéndose hacia trabajos de alto perfil en estudios y plataformas de streaming, según informó la revista Latinas Magazine .

En "Wednesday", Ortega se convirtió en el rostro del spin-off de La Familia Addams y transformó la serie en uno de los mayores éxitos de Netflix. El papel la catapultó a la fama como una de las jóvenes estrellas más visibles del mundo del espectáculo y le dio mayor visibilidad en la televisión convencional.

También regresó a las grandes franquicias cinematográficas con "Beetlejuice", lo que la mantuvo presente en los estrenos de cine.

"Muerte de un unicornio" también llegó a los cines, estrenándose en Norteamérica el 28 de marzo de 2025, tras su estreno en el festival SXSW a principios de ese mes. Ortega protagonizó la película de A24 junto a Paul Rudd, según informa Rolling Stone .