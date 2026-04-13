TUCSON, Arizona — Más de dos meses después del secuestro de Nancy Guthrie, de 84 años, en su casa en un suburbio acomodado de Tucson, las autoridades aún no tienen a ningún sospechoso bajo custodia y su paradero sigue siendo desconocido, incluso cuando los expertos en perfiles criminales sugieren que el secuestro podría ser un acto de represalia relacionado con su hija, Savannah Guthrie, copresentadora del programa "Today" de la NBC.

Nancy Guthrie, vista por última vez el 31 de enero, fue reportada como desaparecida el 1 de febrero tras no presentarse en la iglesia. Salpicaduras de sangre en el porche de su casa, una señal de marcapasos desconectada alrededor de las 2:30 a. m. y las imágenes de la cámara del timbre que muestran a una figura enmascarada y enguantada portando lo que parecía ser una pistola han convencido a los investigadores de que fue secuestrada. El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, ha descrito repetidamente el caso como un secuestro premeditado, afirmando que las autoridades creen conocer el móvil, pero no lo han revelado públicamente.

El caso ha conmocionado a la nación, combinando la angustia personal de la familia de una destacada periodista de televisión con los escalofriantes detalles de un allanamiento de morada en un barrio considerado seguro. Se mantiene la recompensa de un millón de dólares para la familia, más 100.000 dólares del FBI, por información que conduzca al regreso sano y salvo de Nancy Guthrie. Savannah Guthrie regresó este mes a la mesa de presentadores del programa "Today", describiendo la terrible experiencia como "inimaginable" e instando a cualquier persona con información a que se presente.

En febrero, los investigadores publicaron un video de vigilancia del FBI que mostraba al individuo enmascarado acercándose a la puerta la noche de su desaparición. Las imágenes, junto con la evidencia de la presencia de sangre de Guthrie, desencadenaron una respuesta conjunta de varias agencias, incluyendo al FBI y a cientos de agentes del orden. Poco después de su desaparición, se recibieron notas de rescate que exigían millones de dólares: una enviada a medios locales y otra a TMZ. Sin embargo, según se informó, la comunicación con los presuntos secuestradores cesó tras expirar el plazo sin que hubiera pruebas de que estuviera viva.

La Dra. Ann Burgess, psiquiatra forense y exconsultora de la Unidad de Análisis de Comportamiento del FBI, declaró recientemente a los investigadores que el secuestro podría deberse a una venganza personal. "Si se trata de lo que llamamos una causa personal... solo para esa persona tiene sentido", afirmó Burgess, sugiriendo que el o los perpetradores podrían haber atacado a Guthrie para infligir dolor a su familia, en particular a su hija, una figura pública. Otros expertos han señalado la posibilidad de que se trate de una operación encubierta o de la participación de alguien del círculo familiar más amplio, aunque no hay pruebas que vinculen públicamente a ningún individuo en concreto.

La investigación ha sido objeto de escrutinio. El sheriff Nanos ha defendido los esfuerzos de su oficina ante las críticas por la falta de arrestos a pesar de pistas como la mochila de un sospechoso, cuyo paradero se rastreó hasta Walmart, y los informes de actividad sospechosa en la casa de Guthrie semanas antes del secuestro. Un hombre y su madre, residentes de la zona, fueron detenidos e interrogados en febrero tras una redada del equipo SWAT, pero fueron puestos en libertad sin cargos. Posteriormente, el hombre declaró a la prensa que no tenía ninguna relación con Guthrie y que ni siquiera sabía quién era.

Nancy Guthrie, de soltera Long, era viuda; su esposo, Charles, falleció en 1988. Crió a tres hijos, entre ellos Savannah, en Arizona. Sus vecinos la describían como una persona muy activa en su iglesia y comunidad, a pesar de su edad y sus problemas de salud, incluido el marcapasos. Su casa en Catalina Foothills, una zona acomodada a las afueras de Tucson, contaba con cámaras de seguridad que captaron al intruso, pero no impidieron el allanamiento.

El caso ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las personas mayores, incluso en barrios acomodados. Expertos en seguridad han observado un aumento de los robos con allanamiento de morada y los secuestros con fines de extorsión, si bien los secuestros de ancianos por desconocidos siguen siendo estadísticamente poco frecuentes. La fama de Savannah Guthrie ha amplificado la cobertura mediática, atrayendo a aficionados a los crímenes reales, investigadores aficionados y atención nacional, lo que, según algunos investigadores, ha facilitado y, a la vez, complicado la investigación.

Al cumplirse el tercer mes de la búsqueda, siguen llegando pistas, pero los avances han sido esquivos. El FBI ha colaborado con los comerciantes para rastrear artículos vinculados al sospechoso y ha analizado el ADN encontrado en el lugar de los hechos. El sheriff Nanos ha declarado que la investigación continúa activa con importantes recursos dedicados, advirtiendo que el perpetrador podría volver a atacar. "Esta investigación seguirá activa hasta que se encuentre a Nancy Guthrie o se agoten todas las pistas", declaró una portavoz del departamento en recientes comunicados.

Savannah Guthrie ha hablado poco públicamente sobre el caso, pero ha expresado su gratitud por las numerosas muestras de apoyo, al tiempo que ha pedido privacidad mientras la familia afronta la incertidumbre. En su regreso al programa "Today", se mostró visiblemente emocionada mientras sus compañeros le ofrecían consuelo. Los familiares se han coordinado con las autoridades y mantienen la esperanza de que Nancy siga con vida, aunque el paso del tiempo ha alimentado la creciente preocupación entre los expertos.

Las opiniones de los analistas varían. Algunos sugieren que las notas de rescate pudieron haber sido auténticas inicialmente, pero la situación se agravó trágicamente, y es posible que los perpetradores entraran en pánico o decidieran no entregar pruebas de que la familia seguía con vida. Otros señalan que el ataque fue dirigido —cámaras de seguridad destrozadas, según algunos testimonios, y el conocimiento de la distribución de la vivienda— como evidencia de que fue planeado por alguien conocido de la familia o contratado para el trabajo. También se ha planteado la posibilidad de que haya varios perpetradores, y algunos análisis no confirmados que circulan en internet especulan con la participación de hasta cinco personas.

Este caso se diferencia de muchas investigaciones de personas desaparecidas debido a las claras señales de delito desde el principio: rastros de sangre, el vídeo del intruso enmascarado y las exigencias de rescate. Además, ha suscitado un debate más amplio sobre la seguridad de las personas mayores, la ética del pago de rescates y cómo las conexiones con famosos pueden influir en las prioridades de las fuerzas del orden sin garantizar una resolución más rápida.

Hasta el lunes 13 de abril, Nancy Guthrie lleva 71 días desaparecida. Los datos de su marcapasos y otras pistas digitales no han permitido localizarla. Drones, equipos de búsqueda y un extenso operativo terrestre en Tucson y sus alrededores no han dado resultado. Las autoridades siguen instando al público a que proporcione cualquier información, por insignificante que parezca.

Para la familia Guthrie, la espera ha sido angustiosa. Savannah ha compaginado su papel público con su dolor en privado, compartiendo ocasionalmente mensajes indirectos de esperanza a través de sus colegas. La recompensa de un millón de dólares que ofrece la familia pone de manifiesto su desesperación por obtener respuestas y el regreso sano y salvo de su madre.

Los criminólogos señalan que, si bien la mayoría de los casos de secuestro con fines de rescate se resuelven con arrestos, la ausencia de pruebas de que Savannah sigue con vida y el cese de las demandas complican este caso. De confirmarse los motivos de venganza, podrían apuntar a un rencor personal más que a un delito puramente financiero, lo que potencialmente reduciría el número de sospechosos a aquellos con vínculos con la familia o la vida profesional de Savannah.

Las autoridades del condado de Pima y el FBI se han negado a comentar sobre teorías específicas para no comprometer la investigación. Enfatizan que se evalúa cada pista y que el objetivo principal sigue siendo encontrar a Nancy Guthrie.

La desaparición ha unido a las comunidades en vigilias de oración y campañas de concienciación, con carteles de "Traigan a Nancy a casa" por todo Arizona y más allá. Podcasts de crímenes reales y debates en redes sociales han analizado cada detalle revelado, desde la mochila hasta el momento de la desconexión del marcapasos.

Cualquiera que sea el motivo —económico, venganza personal o de otra índole—, el caso sirve como un crudo recordatorio de la vulnerabilidad. Una mujer de 84 años fue secuestrada de su casa en plena noche, dejando atrás a una familia desesperada por encontrar respuestas y a una nación que la observa con atención.

Mientras los investigadores avanzan con los análisis forenses y los llamamientos públicos, se mantiene la esperanza de que alguien con información crucial se presente antes de que sea demasiado tarde. Por ahora, se desconoce el destino de Nancy Guthrie; su secuestro es un misterio inquietante en el desierto de Arizona que ha cautivado y perturbado al país.