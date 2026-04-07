La investigación sobre la desaparición de Nancy Guthrie ha dado un giro inesperado después de que un remitente anónimo se pusiera en contacto con los medios de comunicación con una exigencia económica concreta.

Si bien las autoridades siguen mostrándose cautelosas respecto a la veracidad de estas afirmaciones, el carácter detallado de la correspondencia ha dado mayor urgencia a la búsqueda de la madre desaparecida.

Supuestos avistamientos al otro lado de la frontera mexicana

La búsqueda de Nancy Guthrie ha dado un giro inesperado tras la llegada de dos nuevas notas de la misma fuente. Esta persona se ofrece a identificar al secuestrador y ha compartido una ubicación precisa, siendo la primera vez que alguien afirma haberla visto al otro lado de la frontera, en México.

El lunes por la mañana, justo cuando Savannah Guthrie reaparecía en el programa 'TODAY', un nuevo mensaje llegó a TMZ . El remitente se mantiene firme en su exigencia de un pago en bitcoins a cambio de información sobre los implicados.

TMZ received yet another ransom note from a repeat sender this morning concerning the abduction of Nancy Guthrie, as viewers watched Savannah make her return to the "Today" show anchor desk. pic.twitter.com/F26OvcvulE — TMZ (@TMZ) April 6, 2026

Una segunda carta fue enviada justo después de que 'TMZ Live' cubriera la nota inicial, en la que el remitente afirmaba: "La vi viva con ellos en el estado de Sonora, México". Este lugar es un estado extenso que limita con Arizona, donde Nancy fue secuestrada de su casa en Tucson, a unos 110 kilómetros de la frontera, en febrero.

Mensajes contradictorios y escepticismo del FBI

Existe una contradicción en los mensajes, ya que la primera nota afirma que "ella está muerta" en lugar de estar viva. Si bien TMZ compartió esta información con el FBI, las autoridades parecen estar cuestionando su legitimidad, dado que no se han realizado pagos a la dirección de bitcoin específica creada hace dos meses.

Australian-born TV host Savannah Guthrie has made a heartbreaking admission in the US, saying her mother Nancy, may be dead, as her family offers a $1 million reward for information 24 days after her abduction. pic.twitter.com/4nme5TlcVg — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) February 25, 2026

La persona detrás de estos mensajes es claramente consciente de que el FBI sigue mostrándose escéptico, como expresó en la primera carta. Escribió: "Es increíble que se hayan malgastado millones y, sin embargo, desde el 11 de febrero estoy dispuesto a entregarlos en bandeja de plata a cambio de un bitcoin, pero me tachan de estafador... están libres y el caso está archivado, pero el ego sigue a flor de piel cuando se trata de mí. ¡Arrogancia en su máxima expresión!".

Estructura de pago propuesta y alegaciones de inocencia

A pesar de la caída del precio del Bitcoin, resulta curioso que ni el FBI ni la familia se arriesguen con esta pista. El remitente ha sugerido un pago fraccionado: la mitad de un Bitcoin por la información inicial y la otra mitad una vez que se confirme y realice una detención pública.

Quienes difundieron los mensajes intentan limpiar su nombre, afirmando que han estado fuera del país durante más de cinco años. Aseguran no tener nada que ver con el "horrible crimen" y simplemente ofrecen vender la información que poseen.

En el segundo mensaje, la persona insiste en que la codicia no es su motivación. Argumenta que su petición se basa simplemente en lo que es justo, afirmando: "Solo quiero lo que es justo y vivir en paz con lo suficiente para rehacer mi vida tranquilamente sin tener que entrar en un programa de protección de testigos".

La Oficina del Sheriff del Condado de Pima y el FBI coordinan sus acciones en respuesta a las denuncias.

Funcionarios de la Oficina del Sheriff del Condado de Pima han confirmado la recepción de informes sobre posibles demandas de rescate en esta desconcertante investigación. Según un representante del departamento, "Todas las pistas e información se toman en serio y se remiten directamente a nuestros detectives, quienes están coordinando con el FBI".