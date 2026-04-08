La desaparición de Nancy Guthrie ha dado un giro más oscuro y desconcertante en Tucson, Arizona, después de que un nuevo mensaje de rescate afirmara que está muerta y ofreciera revelar la ubicación de su cuerpo a cambio de un Bitcoin.

La demanda, que hace referencia a afirmaciones anteriores de que la mujer de 84 años fue vista con vida en Sonora, México , no ha sido verificada por las autoridades y está siendo tratada con cautela tanto por los investigadores como por los exagentes.

Existen afirmaciones contradictorias sobre Bitcoin respecto a si Nancy Guthrie está viva o muerta.

El último giro de los acontecimientos gira en torno a una serie de mensajes enviados no a detectives, sino a medios de comunicación. TMZ y NewsNation informan que un remitente recurrente se ha puesto en contacto con ellos conafirmaciones sobre el destino de Nancy Guthrie , exigiendo pagos en criptomonedas.

En una nota anterior, esta persona declaró a TMZ que podía entregar a los supuestos secuestradores de Guthrie "en bandeja de plata" por un Bitcoin. También afirmó haberla visto con vida en poder de sus captores en el estado mexicano de Sonora.

En el mensaje más reciente, parecen contradecir su propia versión, alegando que Guthrie ya está muerta y ofreciendo proporcionar la ubicación de su cuerpo a cambio del mismo pago en Bitcoin, una suma que ronda los 69.000 dólares.

Las contradicciones han suscitado dudas inmediatas entre investigadores experimentados. El exagente del FBI Jason Pack, en declaraciones a NewsNation , cuestionó tanto al mensajero como el método. Señaló que la nota apareció el mismo día en que Savannah Guthrie regresó al programa Today de la NBC tras haberse ausentado por la desaparición de su madre.

"Los testigos reales acuden a las fuerzas del orden, no a los medios de comunicación", dijo Pack.

El detective Brian Martin, especialista en casos sin resolver que apareció en el programa Brian Entin Investigates , señaló la discrepancia entre la demanda de Bitcoin y la estructura oficial de recompensas en el caso .

"¿Por qué no simplemente presentar una denuncia anónima a una organización legítima como Crime Stoppers, al departamento del sheriff, al FBI o a la línea telefónica de denuncias habilitada para ello y obtener los 100.000 dólares?", preguntó.

La familia de Guthrie ha ofrecido una recompensa de 1 millón de dólares por información que conduzca a su localización. Por otra parte, se ofrecen más de 200.000 dólares (148.639 libras esterlinas) por pistas que permitan encontrarla o lograr la detención y condena de cualquier persona implicada, incluyendo hasta 100.000 dólares (74.319 libras esterlinas) del FBI.

¿Está Nancy Guthrie viva o muerta? Los expertos discrepan sobre el motivo de la nota de rescate.

Al ser presionado sobre qué podría motivar al remitente, Martin se mostró cauteloso. Declaró a NewsNation que la persona detrás de las notas parece ser "alguien que quiere ser escuchado", y planteó dos posibilidades radicalmente diferentes.

"Espero que, si se trata de la persona implicada en la desaparición de la señorita Guthrie, quiera ser escuchada y esté intentando legítimamente negociar algún tipo de acuerdo o lo que sea que pretenda lograr", dijo. "Y no alguien con segundas intenciones que busquen llamar la atención, algo que no tiene nada que ver con el caso".

Según TMZ , el autor anónimo ha insistido en que no tiene nada que ver con lo que él denomina el "horrible crimen", negando cualquier avaricia y criticando al FBI por tratar los mensajes anteriores como una estafa.

En una nota citaron por primera vez una zona específica, afirmando: "La vi viva con ellos en el estado de Sonora, México". En otra, declararon rotundamente que Guthrie había muerto e insinuaron un lugar de entierro.

Mientras tanto, el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, que está al frente de la investigación, declaró a Newsweek que está al tanto de los informes sobre posibles notas de rescate y que "todas las pistas e información" se transmiten directamente a los detectives que trabajan junto con el FBI.

La Oficina no ha confirmado la autenticidad de ninguno de los mensajes relacionados con el caso. Hasta el momento, no hay indicios formales de que Guthrie haya cruzado la frontera hacia México, ni confirmación oficial de su fallecimiento.

La propia Savannah Guthrie ha reconocido el revuelo causado por las comunicaciones de rescate. En una reciente entrevista con el programa Today , afirmó creer que la mayoría de las notas enviadas a su familia eran falsas, y añadió que solo dos fueron consideradas auténticas por ellos.

Aumenta la presión sobre los investigadores mientras la búsqueda de Nancy Guthrie entra en su tercer mes.

Más allá del espectáculo digital, aumenta la presión sobre quienes tienen la tarea de encontrar a Nancy Guthrie. Algunos exoficiales abogan abiertamente por un enfoque mucho más agresivo.

El sargento retirado del Departamento de Policía de Nueva York, Joe Giacalone, otro veterano en la resolución de casos sin resolver, declaró a Brian Entin de NewsNation que si este expediente llegara a su escritorio ahora mismo, reuniría lo que él denominó un "grupo de trabajo internacional para casos sin resolver", involucrando a todas las agencias en un radio de 160 kilómetros del lugar donde ocurrió el crimen.

Argumentó que las agencias federales, incluida la Administración para el Control de Drogas (DEA), ya deberían estar plenamente involucradas, señalando que "México no está tan lejos" y sugiriendo que la DEA cuenta con recursos e informantes confidenciales que podrían ser útiles.

Giacalone fue más allá, argumentando que la información sobre los responsables de la desaparición de Guthrie sería una especie de salvoconducto para los reclusos que supieran negociar. Afirmó que interrogaría a todos los presos arrestados en un radio de 160 kilómetros, preguntándoles a los recién llegados a las cárceles locales si habían oído algo sobre el caso y viendo quién estaría dispuesto a llegar a un acuerdo.

Declaraciones contundentes sobre las "promesas forenses".

También tuvo palabras duras para cualquier agencia que se viera tentada a confiar demasiado en las promesas forenses.

"Llega un punto en que hay que salir a remover los árboles y generar las propias pistas", dijo. "No quiero ver a los departamentos de policía sentados de brazos cruzados diciendo: "Bueno, tenemos ADN, posiblemente". No, no tienes nada hasta que lo recuperes, esa es la primera clave. E incluso si lo recuperas, no sabes si será útil. ¡Manos a la obra, salgan y empiecen a remover los árboles por su cuenta!"

La oficina del sheriff ya ha defendido su gestión de la investigación ante las críticas, haciendo hincapié en que se revisa cada pista y que los detectives trabajan en estrecha colaboración con sus socios federales.

Nancy Guthrie desapareció de su casa en las afueras de Tucson el 31 de enero de 2026. Su desaparición fue denunciada al día siguiente. El FBI se unió rápidamente al Departamento del Sheriff del Condado de Pima en una intensa búsqueda. Sin embargo, más de dos meses después, aún no hay ningún sospechoso identificado ni se ha confirmado ningún avistamiento de la anciana.

De vuelta en antena el lunes, Savannah Guthrie agradeció a los telespectadores su apoyo y dijo: "He recibido muchísimas cartas, muchísimas muestras de cariño para mí y toda mi familia. Lo sentimos. Sentimos sus oraciones, así que muchísimas gracias".