Péter Magyar acaba de ser nombrado nuevo primer ministro de Hungría después de que Viktor Orbán reconociera su derrota tras 16 años en el cargo . El partido Tisza de Magyar obtuvo una victoria aplastante al conseguir entre el 51 y el 55 por ciento de los votos frente al partido Fidesz de Orbán.

La victoria de Magyar se califica ahora de histórica , sobre todo porque trabajó en la administración de Orbán durante dos décadas antes de separarse en 2024. Más allá de su carrera política, su vida personal se ha mantenido en gran medida alejada del ojo público hasta ahora.

Una mirada retrospectiva a su infancia

Magyar nació en 1981 en Budapest, Hungría. A juzgar por sus publicaciones, parece haber tenido una infancia feliz. Días antes de su victoria electoral, compartió una foto antigua de sí mismo cuando era niño.

En su pie de foto, Magyar hizo referencia a su deseo de postularse como candidato a representante incluso desde niño. "Cuando era solo un niño pequeño... Con Ilona Nyúl en la urbanización de mis abuelos en 1985. ¡Les deseo muchos aspersores y huevos fértiles! PD: Me postulo como candidato a representante aquí", escribió.

Un divorcio no tan amistoso

Magyar estuvo casado con la exministra de Justicia húngara Judit Varga durante 17 años antes de que la pareja se separara en 2023. Varga acusó a su exmarido de maltrato físico y verbal. Magyar negó las acusaciones, afirmando que formaban parte de una campaña para destruir su reputación.

En declaraciones al periódico The Guardian en 2024, Magyar afirmó que creía que el momento elegido para formular las acusaciones tenía motivaciones políticas y estaba diseñado para socavar su incipiente movimiento de oposición antes de que pudiera ganar terreno.

Un informe policial de diciembre de 2020, publicado inicialmente por el medio húngaro HVG y posteriormente íntegramente por Mandiner en abril de 2024, detallaba el presunto comportamiento agresivo e intimidatorio de Magyar hacia Varga durante una acalorada discusión. Magyar afirmó que el informe policial contenía declaraciones falsas y calificó su publicación de delito. Años después, Magyar difundió grabaciones secretas en las que denunciaba corrupción dentro del gobierno durante una llamada con Varga.

'Los tres hijos fantásticos'

The post by Péter Magyar wishing a merry Christmas in the company of his children became the most liked Hungarian post of all times on Facebook. 153 000 reactions. More then Biden+Trudeau. Whatever Meta is doing with the Magyar campaign, it is getting curiouser and curiouser. pic.twitter.com/JRUjWY70hZ — Csaba Tóth 🇸🇴 (@tothcsabatibor) December 28, 2024

Magyar tiene tres hijos con Varga. La expareja comparte la custodia de sus hijos. Durante una entrevista , Magyar se refirió a sus hijos como sus "tres fantásticos hijos". Rara vez comparte fotos de sus hijos en las redes sociales, aunque en 2024 compartió una foto con dos de ellos durante las vacaciones.

Relación de Evelin Vogel

Tras su separación de Varga, Magyar inició una relación con Evelin Vogel. Su estado sentimental actual no ha sido confirmado públicamente. A principios de este año, la pareja se vio envuelta en una polémica por un presunto caso de "trampa amorosa".

Magyar acusó a Vogel de tenderle una trampa amorosa y afirmó que ella estaba involucrada en un intento de chantaje contra él. Vogel, por su parte, acusó a Magyar de ser agresiva.

El 30 de diciembre de 2025, Magyar publicó una foto antigua con su difunto abuelo y escribió un extenso texto junto a ella. "Además de mi madre, mi novia y mis hijos, mi abuelo, Ernőss Pál, quien falleció hace más de cuatro años, es objeto de los ataques más viles por parte de las autoridades", escribió. El texto parecía sugerir que Magyar aún mantenía una relación con Vogel en ese momento.