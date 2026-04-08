Según Patrick Bet-David, presentador del podcast MAGA, Luigi Mangione podría haber sido "un factor positivo para la sociedad".

Bet-David leyó recientemente una carta "bien escrita" que recibió de Luigi Mangione, el hombre acusado del asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, ocurrido en 2024. El presentador del podcast afirmó que Mangione es una persona culta y que su escritura está salpicada de referencias filosóficas.

Luigi Mangione, elogiado por su intelecto.

"Esto está escrito como si un chico hubiera estudiado en Harvard o Yale: buen escritor, con sentido del humor, sarcasmo, ingenio, incluso alguna adivinanza", dijo Bet-David. "Se nota que es muy intelectual, con un profundo significado en la forma en que escribe".

El juicio de Luigi Mangione se ha aplazado tanto en su caso estatal como federal. Se declaró inocente de todos los cargos: dos cargos de acoso en el caso federal y asesinato en segundo grado y otros ocho delitos graves en el caso estatal. Se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si es declarado culpable de los cargos más graves. Actualmente se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Potencial perdido en el caso de Luigi Mangione

Bet-David afirmó que las cosas podrían haber sido diferentes para Mangione, dado su gran potencial. "Tenía todo el potencial para ser el mejor alumno de su promoción; no es un chico cualquiera, es el mejor alumno", aseguró.

"Podría haber sido un activo positivo para la sociedad, trabajando, creando un negocio, generando empleos, tal vez involucrándose en la política, haciendo algo positivo por el mundo", lamentó Bet-David. También confirmó que Mangione estudió en la prestigiosa Universidad de Pensilvania. "Tenía la inteligencia para hacerlo, tenía la genética para hacerlo".

En los documentos legales presentados, la formación académica de Mangione no se ha citado como un factor determinante en su caso federal, que se centra en la legalidad de la investigación y la gravedad de los cargos. El juicio federal se ha aplazado hasta enero de 2027, mientras que el juicio estatal se ha reprogramado para el 8 de septiembre.

La oscura influencia de la cultura pop en la realidad

Al especular sobre los hechos que llevaron a los presuntos delitos de Mangione, Bet-David afirmó que la cultura pop pudo haber influido en él durante su juventud. Citó la película Joker de 2019, sobre un hombre con problemas mentales (interpretado por Joaquin Phoenix) que fue llevado al límite por la injusticia social. En el primer acto de violencia provocada, Mangione asesinó a tiros a tres analistas de inversiones.

"La historia es que el tipo termina matando al capitalista, al rico, y se convierte en un héroe", dijo Bet-David. "Miren a este tipo. ¡Guau! Ya saben, acabar con estos ricos... Yo dije: "¿Qué clase de película es esta? ¿Cuántos niños la van a ver y van a pensar: '¿Saben qué? Quiero ser un héroe. Voy a acabar con alguien poderoso?'"

"Podría haber sido él", afirmó. "Luigi Mangione podría haber estado vigilando a Joker mientras estaba con otra persona y alguien le susurraba al oído: "Mira lo que están haciendo y lo que te pasó con el seguro, esto no es justo"".

"Y de repente piensas: "Tengo razón y el sistema está equivocado"." Y cuando llegas a ese punto, es una situación muy peligrosa porque prácticamente te estás dando permiso para justificar algo tan descabellado.

Bet-David, un destacado empresario iraní-estadounidense y ferviente partidario de Trump, ha ganado popularidad a través de su canal de YouTube, en el que defiende el conservadurismo, el capitalismo y el libre mercado.