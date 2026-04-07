Daddy Yankee, la estrella puertorriqueña a quien se le atribuye ampliamente haber ayudado a llevar el reggaetón de las calles de San Juan al centro de la cultura pop mundial, ha sido nombrado Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación, convirtiéndose en el primer artista del género en recibir este honor.

El Big Boss de la música latina será homenajeado en una gala el 11 de noviembre en Las Vegas, durante la Semana de los Latin Grammys y durante la ceremonia de entrega de los Grammy Latinos, que se transmitirá un día después.

Este reconocimiento marca un hito no solo para Daddy Yankee, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, sino también para un género que luchó durante años por obtener reconocimiento dentro de la industria musical latina. Al anunciar el premio, la Academia Latina de la Grabación afirmó que Daddy Yankee era homenajeado por su trayectoria de casi tres décadas, su papel en la globalización del reguetón y su labor humanitaria. El director ejecutivo de la Academia, Manuel Abud, lo calificó como "una figura clave en el auge global de la música latina", mientras que Daddy Yankee declaró que el reconocimiento honra a Puerto Rico, a los latinos y a una generación que creyó en la música antes que gran parte de la industria.

Ese último punto es importante. Hace unos años, la relación entre los artistas urbanos y la Academia Latina de la Grabación se volvió abiertamente tensa.

En 2019, Daddy Yankee se unió a J Balvin, Nicky Jam, Karol G y otros para protestar por lo que consideraban una falta de respeto hacia el reguetón y la música urbana, luego de que se anunciaran las nominaciones a las categorías principales con escasa representación urbana. La protesta rápidamente se centró en la frase "Sin reguetón, no hay Latin Grammys", y Daddy Yankee declaró públicamente que, a pesar de estar nominado, no estaba de acuerdo con el trato que habían recibido el género y muchos de sus colegas.

Por su parte, la Academia defendió en su momento su proceso de votación entre pares y posteriormente dio señales de una mayor inclusión. En 2023, anunció nuevas categorías y cambios en los Latin Grammy que, según el director ejecutivo Manuel Abud, tenían como objetivo "representar eficazmente a todos los creadores de música latina a los que servimos" y reflejar "la constante evolución de nuestra música".

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Eso no borra el conflicto anterior, pero el nuevo reconocimiento a Daddy Yankee se siente, como mínimo, como un inequívoco reconocimiento institucional a una figura que alguna vez estuvo en el centro de la frustración del género con la Academia.

Pocos artistas están mejor posicionados para simbolizar ese cambio.

Desde sus inicios en los barrios de Las Lomas y Villa Kennedy de San Juan, Daddy Yankee forjó una carrera que transformó la trayectoria comercial de la música latina urbana. La propia biografía de la Academia sobre el premio destaca que Barrio Fino, de 2004, marcó un punto de inflexión, vendiendo más de 8 millones de copias y permaneciendo 24 semanas consecutivas en el número 1 de la lista Billboard Top Latin Albums, mientras que Gasolina contribuyó a catapultar el reguetón al éxito internacional. Su página de los Latin Grammy actualmente registra 7 premios y 32 nominaciones hasta la 26.ª edición de los premios.

Su carrera ha trascendido con creces un solo álbum o un solo éxito de club. Daddy Yankee se convirtió en un puente entre las raíces underground del reguetón puertorriqueño y su era global y pulida, contribuyendo posteriormente a éxitos internacionales que ayudaron a consolidar la música latina en las listas de éxitos mundiales. Por eso, este último reconocimiento resulta tan personal e histórico. Se trata de una estrella, sí, pero también del género que él ayudó a abrir camino en ámbitos que antes parecían reacios a aceptarlo.

Este reconocimiento llega tras una de las reinvenciones más esperadas de la música latina. A finales de 2023, en la última parada de su gira de despedida en Puerto Rico, Daddy Yankee anunció a sus fans que dedicaría su vida a Cristo y que comenzaría una nueva etapa centrada en la fe. CBS News informó que afirmó que Cristo vivía en él y que viviría para Él, mientras que ABC News informó en noviembre de 2025 que el artista había regresado a la música diciendo: "Dios me trajo de vuelta con una misión".

Ese cambio ha marcado una clara ruptura con la imagen que definió su ascenso como el "Gran Jefe" del reguetón.

El propio anuncio de la Academia Latina de la Grabación se refiere a su "etapa más reciente" como una dirección creativa centrada en la reflexión espiritual, los valores éticos y la transformación personal. En otras palabras, el artista homenajeado en 2026 no es solo el creador del éxito "Gasolina" o el artífice de Barrio Fino. Es también una estrella veterana que busca redefinir el futuro de la música latina.