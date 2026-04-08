La super estrella latina Karol G ha hablado abiertamente sobre una de las presiones más delicadas a las que se enfrentan los artistas internacionales en Estados Unidos: el temor a que pronunciarse sobre la inmigración pueda tener consecuencias profesionales.

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En su nueva entrevista para la portada de Playboy, publicada antes de su debut como cabeza de cartel de Coachella y escrita por Paola Ramos, hija de Jorge Ramos, la cantante colombiana afirmó que le han advertido repetidamente que no haga declaraciones públicas sobre el ICE por temor a que esto afecte su capacidad para permanecer y trabajar en el país. Variety informó que Karol G dijo que "muchas personas" a su alrededor le aconsejan precaución, con una posible consecuencia descrita en términos contundentes: "Tal vez al día siguiente recibas una llamada: 'Oye, te vamos a quitar la visa'".

Sin embargo, la estrella de Tropicoqueta se preguntó: "¿Qué impacto real tiene decir 'ICE Out' en comparación con algo que pueda tener un impacto real en mi comunidad?". Añadió que si habla, quiere hacerlo "con el alma".

Karol G tells Playboy that she wants to speak out about ICE but was warned not to:



“People will say, ‘It’s better you don’t.’ Why? Because if you say the thing, maybe the next day you’ll get a call: ‘Hey, we are taking your visa away.’ You become bait, because some people want… pic.twitter.com/SuWTeBuQjw — Buzzing Pop (@BuzzingPop) April 7, 2026

Sus declaraciones llegan en un momento crucial de su carrera. Karol G presentará su espectáculo el 12 y el 19 de abril en Indio, California, durante Coachella 2026. Es la primera artista latina en clausurar el festival, un hito importante que la sitúa en el centro de uno de los eventos musicales más importantes del mundo. Su actuación tendrá lugar a las 21:55.

Ese momento ha intensificado el interés sobre si su actuación en Coachella podría transmitir un mensaje más allá de la música. "Tengo un escenario enorme, y por eso quiero esperar", declaró a Playboy, añadiendo que si alguien intentara hacerle daño, querría poder mantenerse "firme en mi escenario por mi comunidad".

Si bien La Bichota parece haber escuchado a sus asesores respecto a las políticas migratorias de la Casa Blanca, ha estado apoyando discretamente a los inmigrantes latinos. Contará con vendedores latinos en Coachella y ha hecho lo mismo en todas sus giras. Además, ha hablado constantemente sobre la importancia de la representación y el orgullo latino.

Karol G también ha dejado claro que su actuación en Coachella estará centrada en la celebración latina. Si bien tiene tres canciones en inglés, incluyendo "Papasito", que forma parte de su último álbum, el 95% de su repertorio es en español, idioma que constituirá la base de su espectáculo.