Ver cómo la herencia británica y el estilo real se fusionan evoca nostalgia al instante, sobre todo cuando se trata de la reina Isabel II. La reciente colección cápsula de Burberry, creada en colaboración con el Royal Collection Trust, capta a la perfección ese sentimiento. Conmemora el centenario del nacimiento de la difunta monarca con una cuidada selección de prendas y accesorios inspirados en su estilo inconfundible.

Lanzada en marzo de 2026, la colección no se asemeja a un lanzamiento de moda convencional. Más bien, parece un compendio visual de la vida de la Reina a través de la ropa: un abrigo campestre, bufandas suaves y un guiño a sus famosos y adorados corgis. Este lanzamiento invita a reflexionar sobre cómo la moda puede archivar la historia discretamente, sin revelar demasiado.

La cápsula real de Burberry

La colección cápsula Royal Collection de Burberry se enmarca dentro de una iniciativa nacional más amplia que conmemora el centenario de la reina Isabel II. Fue desarrollada en colaboración con el Royal Collection Trust y se alinea con la importante exposición "Queen Elizabeth II: Her Life in Style" , que explora su vestuario como parte de la historia cultural británica.

La presencia de Burberry en el proyecto resulta natural, dado que la Reina lucía con frecuencia prendas de la marca en momentos de ocio en el campo. Desde paseos por Balmoral hasta compromisos informales al aire libre, su estilo solía centrarse en prendas prácticas superpuestas que se convirtieron en su sello distintivo fuera de servicio.

La colección cápsula se inspira en ese lenguaje visual en lugar de reinventarlo, manteniendo el enfoque en la familiaridad y la elegancia discreta.

Piezas clave de la colección

La colección es intencionadamente concisa, pero cada pieza conlleva un punto de referencia claro.

1. Abrigo de coche de gabardina de algodón con cinturón

Esta prenda presenta un estilo que solía gustarle a la difunta Reina. Fue confeccionada en Castleford, Yorkshire, con gabardina de algodón ligera en tono verde acebo. El tejido está tejido con hilos contrastantes para crear un sutil efecto iridiscente. Su confección se centra en materiales orgánicos certificados: 100 % algodón con forro de seda 100 %.

El estampado Burberry House Check actualizado aparece en el interior de seda, reinventado en la misma paleta de verde acebo inspirada en la herencia del tartán de la Reina.

2. Bufanda de cachemir tejida en Escocia

También hay una bufanda de cachemir tejida en Escocia con el nuevo estampado Burberry House Check en verde acebo. Este diseño renovado se inspira en el tartán Old Stewart, asociado a la reina Isabel II, incorporando sutilmente la influencia real a un sello distintivo de Burberry.

El resultado es sobrio pero claramente simbólico, reflejo tanto de la maestría artesanal como de la continuidad.

3. Bufanda de sarga de seda con imagen de Balmoral

Un pañuelo de sarga de seda completa el conjunto. Está rematado con un estampado de cuadros Burberry reinventado y una imagen pintada a mano del Castillo de Balmoral, la residencia de las Tierras Altas estrechamente vinculada a la Familia Real.

El diseño también incorpora motivos de corgis, reforzando el conocido cariño que la Reina siente por estos perros. El diseño general mantiene una estética ilustrativa, más propia de un recuerdo que de una prenda de moda llamativa.

4. Broche de Corgi chapado en oro

Finalmente, la única joya de la colección cápsula es un broche con forma de corgi, que luce un abrigo de cuadros esmaltados de Burberry. Está adornado con una perla de agua dulce con el motivo del Caballero de Burberry, que evoca el símbolo emblemático de la marca.

El diseño resulta a la vez divertido y elegante, combinando detalles originales con una cuidada elaboración. Refleja la afición de la reina Isabel II por los corgis, al tiempo que muestra el estilo visual clásico de Burberry en una pequeña pieza de colección.

Cómo y dónde comprar

La colección cápsula está disponible para su compra, pero no se presenta como un lanzamiento de temporada típico. Las piezas se venden a través del sitio web oficial de Burberry y en tiendas insignia seleccionadas. También puedes encontrarla en las tiendas de Royal Collection Trust en Londres, Edimburgo y Windsor, así como en su tienda en línea .

Su disponibilidad es intencionadamente limitada, lo que le confiere a la colección un carácter más de archivo y objeto de colección. No la encontrarás en cualquier sitio, y esa es precisamente la intención.

Artículos como el broche de corgi se sitúan a medio camino entre un accesorio de moda y un objeto conmemorativo. Es algo que podrías lucir, pero también algo que podrías guardar cuidadosamente durante años.

El patrimonio detrás de la casa

Burberry ocupa un lugar destacado en la historia de la moda británica. Fundada en 1856, es famosa por sus gabardinas y su icónico estampado de cuadros. Su reputación se forjó inicialmente gracias a la practicidad, creando prendas de abrigo diseñadas para el clima impredecible de Gran Bretaña, antes de convertirse en una casa de lujo de renombre mundial.

La relación de la marca con la Familia Real Británica se remonta a décadas atrás, formalizada con el nombramiento de Proveedor Real en 1955. La Reina Isabel II era vista con frecuencia luciendo prendas de Burberry en entornos informales, especialmente durante compromisos en el campo, donde la funcionalidad era tan importante como la apariencia.

Esa asociación aún influye en cómo se percibe la marca hoy en día. Sus prendas lucen refinadas, pero siempre se basan en la practicidad cotidiana en lugar del exceso.