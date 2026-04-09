El príncipe Felipe , el difunto duque de Edimburgo, pasó su última noche tranquilamente, a la edad de 99 años, según su biógrafo Hugo Vickers.

El nuevo libro de Vickers, "Queen Elizabeth II", revela estos datos y los analiza en el podcast "A Right Royal Podcast" de la revista HELLO!

Vickers describió la última noche del duque, diciendo: "La noche anterior a su muerte, se dirigió con su andador al Salón de Roble, que era la habitación que estaba encima de la entrada de donde salió el coche de la Reina para el funeral, y se tomó una cerveza él solo".

El biógrafo profundizó en la naturaleza independiente de Felipe, señalando: "Se escabulló de sus enfermeras. No quería vivir hasta los 100 años, y simplemente se fue. Se levantó, creo que se dio un baño, se sintió mal y se acostó, y ahí terminó todo".

Según se informa, Felipe pasó sus últimos años prácticamente separado de la reina Isabel II, con quien estuvo casado durante 73 años. Vickers afirmó que, en los años previos a su muerte en 2021, la pareja "en cierto modo, se había separado".

Una fuente cercana a la casa real le dijo a Vickers que Felipe se retiró de sus deberes oficiales en 2017 debido a problemas de salud, incluido el cáncer, y pasó gran parte de su tiempo en Wood Farm, en la finca de Sandringham.

Mientras tanto, la Reina continuó con sus compromisos públicos y responsabilidades reales. "La Reina dejó que el Duque hiciera exactamente lo que quisiera. Él era muy feliz en Wood Farm, en la finca de Sandringham", escribió Vickers a través de People .

Recordando cumpleaños anteriores, Vickers comentó: "Asistió a la iglesia para sus cumpleaños número 80 y 90, y para su cumpleaños número 90, su familia vino de todas partes del mundo, de Canadá, de Alemania... en este caso, creo que eran alrededor de 120 personas". Añadió que Philip "no quería en absoluto ser homenajeado", y señaló que si hubiera cumplido 100 años, se habrían planeado pocas cosas.

Se dice que la retirada del duque generó fricciones. Según Style Caster , la decisión del duque de retirarse discretamente y centrarse en su propia vida disgustó a la reina. No se trataba solo de sus obligaciones, sino de su alejamiento de la vida cotidiana que habían construido juntos.

A pesar de esta distancia, Felipe siguió involucrado en los asuntos familiares y asistió a ciertos eventos reales cuando fue necesario.

Vickers también señaló que el retiro de Philip le permitió mantener su independencia mientras lidiaba con el deterioro de su salud. "No estaba eludiendo responsabilidades, simplemente vivía según sus propios términos", afirmó.

Añadió que la reina Isabel II, acostumbrada a la colaboración y a la toma de decisiones compartida, se vio afectada emocionalmente por la retirada de Felipe. "La angustia causada por esta situación persistió hasta la muerte de Felipe en abril de 2021", informó el medio.

La vida de Felipe, marcada por un sentido del deber, la autosuficiencia y años bajo la mirada pública, llegó a su fin dos meses antes de cumplir cien años.