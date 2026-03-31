CIUDAD DE MÉXICO— Sebastián Rulli ha interpretado a muchos tipos de protagonistas en la televisión mexicana, pero la telenovela Mi Rival de TelevisaUnivision le pide algo más específico. Le pide a la estrella de las telenovelas que se meta en la piel de una de las imágenes más emblemáticas de la cultura popular mexicana: el charro.

En una telenovela construida en torno a una de las tramas más provocativas del melodrama, un hombre atrapado entre una madre y su hija, el vestuario de Rulli va mucho más allá de hacerlo lucir apuesto a caballo, pues conecta a su personaje de Renato Tirado con una tradición visual moldeada por íconos de antaño, la realeza de la ranchería y los artesanos que han dedicado décadas a mantener viva esa imagen.

Esa historia oculta comienza con los creadores de los trajes. La showrunner y productora de Mi Rival, Carmen Armendáriz, explicó a esta reportera que los atuendos de charro de Rulli fueron "hechos a medida con telas vintage, con varios conjuntos creados para diferentes registros dramáticos".

El vestuario de Renato incluye dos trajes de gala para los medios, tres trajes de faena y un traje de gala negro bordado en canutillo plateado. Los sombreros, las chaparreras y los accesorios también fueron confeccionados con un nivel de detalle más propio de la indumentaria ceremonial que de la simple concisión del departamento de vestuario.

Fue una decisión deliberada de Armendáriz, quien se centró en hacer de Mi Rival una producción basada en la autenticidad, desde sus localizaciones hasta su lenguaje visual.

Tradición y artesanía

El hombre vinculado a ese legado de vestuario es el sastre charro Javier Morales, un artesano de trajes charros de tercera generación que proviene de una tradición familiar que ha vestido a figuras como las leyendas del mariachi Pedro Infante y Jorge Negrete.

El propio Morales, con su empresa Dinastía Morales, ha confeccionado trajes para importantes estrellas regionales mexicanas como Pepe Aguilar y Alejandro Fernández, como ha publicado en sus redes sociales. Forma parte de una tradición viva en la sastrería charra, que continúa definiendo la masculinidad, el prestigio y la identidad mexicana en el escenario y en la pantalla. Morales también es responsable de los trajes de charro que lució Manuel García Rulfo en la versión cinematográfica de Pedro Páramo, disponible en Netflix.

Un guiño visual a las raíces mexicanas del cine y la televisión.

Eso es lo que hace que el vestuario de Rulli en Mi Rival sea más interesante que un simple cambio de imagen de telenovela. Los trajes no solo hacen que Renato parezca un vaquero, sino que lo sitúan dentro de un corredor simbólico que el público ya comprende, consciente o inconscientemente. Negrete e Infante contribuyeron a convertir al charro en un ideal cinematográfico de autoridad masculina y magnetismo romántico en la cultura mexicana, una figura de disciplina, orgullo y talento. Posteriormente, Aguilar y Fernández llevaron esa imagen a la era del musical moderno, conservando la silueta y adaptándola a los escenarios y al público contemporáneos.

Vestir a Rulli siguiendo esa misma tradición le confiere a Renato un aura de distinción incluso antes de que el personaje pronuncie una palabra.

Ahí radica la genialidad de Mi Rival. Armendariz envolvió un complejo entramado emocional profundamente contemporáneo en uno de los códigos visuales más antiguos del entretenimiento mexicano. En una entrevista con esta reportera, Rulli, Alejandra Barros y Ela Velden describieron la historia como un resurgimiento de una de las estructuras románticas más tabú del género.

Renato, interpretado por Rulli, llega a un rancho en San Luis Potosí y se convierte en el detonante emocional de la rivalidad entre madre e hija. El actor encarna el papel con la autoridad refinada de un galán clásico, pero la historia va desestabilizando esa imagen.

El propio Rulli se volcó en la contradicción. En la entrevista, bromeó sobre la posición imposible que ocupa su personaje, diciéndoles a los espectadores: "Pónganse en mi lugar. Cuando dos mujeres hermosas están enamoradas de ti, ¿cómo puedes decir que no?". Pero también rebatió la idea de que Renato simplemente manipula a las mujeres que lo rodean, afirmando que al principio el personaje no comprende del todo lo que sucede y se ve envuelto en algo que escapa a su control. Esa tensión es precisamente la razón por la que los trajes de charro son importantes. Proyectan seguridad, autoridad y tradición, mientras que el hombre que los lleva vive en un caos emocional.

Esa misma dualidad se materializa a través del traje. "Es precioso. Es como llevar una joya impregnada de historia y tradición, pero también es increíblemente difícil de poner y limita mucho los movimientos. Aprendes a moverte y a pararte de forma diferente, y eso te hace sentir diferente", me comentó Rulli tras la rueda de prensa de presentación de la telenovela en Ciudad de México.

El escenario lo refuerza todo. Mi rival se filmó en locaciones reales de San Luis Potosí, incluyendo la Hacienda La Ventilla en Villa de Reyes, una finca histórica fundada en 1606. Armendáriz explicó que el objetivo era evitar la artificialidad y permitir que la producción respirara a través de la arquitectura, los paisajes y la atmósfera reales. En ese contexto, los trajes de charro de Rulli dejan de parecer vestuario y se integran a la perfección con el paisaje.

El reparto y el equipo técnico vivieron en la zona durante más de cuatro meses mientras se rodaba la película.

Esa es la historia oculta tras los trajes de charro de Sebastián Rulli en Mi Rival. No están ahí simplemente para halagar a una estrella o idealizar el campo. Están ahí para situar a Renato dentro de un linaje. Un linaje que se extiende desde la época dorada del cine mexicano hasta la dinastía Aguilar, pasando por las manos de artesanos como Javier Morales, y llegando a una telenovela moderna que no teme confrontar la tradición con el deseo, el escándalo y un constante torbellino emocional. En Mi Rival, el traje de charro es mucho más que un simple vestuario para el protagonista. ¡Es personaje!

Mi Rival se transmite en Estados Unidos por TelevisaUnivision a las 9 pm ET / 8 pm CT, y en México por Las Estrellas a las 9:30 pm.

La serie también está disponible para ver en streaming en ViX.