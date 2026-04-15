La actriz Yoon Seung-ah está acaparando la atención tras publicar un vídeo divertido y sincero de la prueba de su vestido de novia. Esta fue la primera vez en 11 años que se puso un vestido de novia desde su boda.

El 12 de abril, la actriz publicó un video en el que se la veía probándose vestidos de novia. En él, sus fans pudieron apreciar tanto sus preocupaciones como su belleza atemporal. El video se viralizó rápidamente, y muchos comentaron lo natural y encantadora que se mostró en todo momento.

Según la cobertura de Naver , Yoon parecía algo nerviosa al inicio de la prueba de vestuario, ya que habló sobre cómo había cambiado su peso desde el día de su boda. El reportaje indica que pesaba 43 kilogramos cuando se casó y que desde entonces ha aumentado unos 7 kilogramos.

Un análisis imparcial del video recogió sus comentarios sinceros: "Este es un gran problema. Vine sin haber bajado de peso".

Aunque al principio estaba preocupada, su estado de ánimo mejoró notablemente al probarse vestidos. Según el informe de Naver, la belleza natural de Yoon, junto con su delicado maquillaje y velo, realzaron su aspecto juvenil y sus rasgos refinados.

Otro informe de MK ofreció más detalles sobre el ambiente en el set, indicando que Yoon lució varios vestidos, pero mantuvo su silueta prácticamente igual. Se comentó que su apariencia seguía acorde con su conocida imagen de novia, a pesar de que habían pasado más de diez años desde su boda.

Yoon hizo la situación más divertida al contar cómo comió antes de la sesión de fotos mientras se probaba más vestidos. "No tenía pensado comer ayer, pero terminé comiendo estofado de bulgogi".

En un comentario posterior durante el mismo segmento, siguió haciendo bromas sobre lo que estaba sucediendo. Dijo: "Ahora mismo tengo bulgogi en el estómago".

Con tono divertido, repitió lo que había dicho anteriormente. Afirmó: "Este es un gran problema".

Según el medio, sus comentarios provocaron risas en el set, lo que demostró lo espontáneo y natural del video. A la gente le gustó su honestidad y muchos la elogiaron por ofrecer una perspectiva realista y cercana sobre la imagen corporal.

En 2015, Yoon Seung-ah se casó con el actor Kim Moo-yeol, con quien tiene un hijo. En los últimos años, ha utilizado YouTube cada vez más para compartir aspectos de su vida diaria y experiencias personales con sus seguidores.