La fascinación pública por la vida amorosa de Pedro Pascal se ha intensificado tras una serie de avistamientos recientes que sugieren un posible nuevo capítulo en la vida personal del actor. Considerado durante mucho tiempo el "Papito de Internet", el actor chileno ha mantenido una línea clara entre su trabajo y cualquier relación romántica.

Esa frontera ahora parece estar bajo un nuevo escrutinio. Pascal ha sido visto en varias ocasiones con el director de arte Rafael Olarra, en encuentros que muchos observadores consideraron demasiado íntimos como para ser puramente platónicos. Las imágenes y los vídeos han alimentado una nueva ola de rumores de que Pascal finalmente está "confesando su homosexualidad".

Pedro Pascal supuestamente 'ha salido del armario oficialmente y finalmente'

La especulación se intensificó tras una reciente aparición en Beverly Hills, donde Pascal fue visto en compañía de Olarra. El lunes, la pareja fue vista notablemente cariñosa durante el encuentro en Los Ángeles, que siguió a una serie de apariciones en Nueva York. Sus frecuentes apariciones públicas han impulsado la idea de que su conexión va más allá de la simple amistad y han llevado a muchos a cuestionar la sexualidad de Pascal.

"Supuestamente, Pedro Pascal está saliendo oficialmente y por fin del clóset como gay", afirmó @celebritea.blinds en TikTok. Su encuentro con Olarra, lleno de muestras de afecto, aparentemente ha confirmado su compleja relación.

La cuenta también citaba un artículo oculto que hacía referencia a un "actor aliterado" que supuestamente "está decidido a venir". Los fans creen que ese artículo se refiere a Pascal.

Durante años, los fans han debatido sobre la sexualidad de Pascal, y algunos se preguntan si es gay, ya que ha permanecido soltero y no tiene hijos. Sus salidas con Olarra, quien anteriormente salió con el actor galés Luke Evans, han convencido a muchos de que la estrella de Marvel es gay.

Una base de fans devota se une para apoyar al querido actor

A medida que las afirmaciones se extendían por las redes sociales, la reacción de los seguidores de Pascal en TikTok fue mayoritariamente de apoyo, en lugar de sorpresa. Muchos se centraron en su felicidad y su larga reputación como persona amable en una industria exigente.

Un partidario comentó: "Está bien, todavía lo amamos", mientras que otro señaló: "Es amado, todo irá bien".

"¡Me alegro mucho por él! ¡Se merece el mundo entero! Es una persona tan buena", añadió una tercera persona.

Otros dijeron que llevaban tiempo asumiendo que Pascal era gay, y algunos argumentaron que, según se decía, era "obvio". Otro comentó en broma: "No sabía que era un secreto".

La naturaleza protectora de los fans de Pascal también fue evidente, y muchos instaron a los demás usuarios a respetar el ritmo y la forma que él elija para cualquier discusión pública sobre su identidad.

El discreto historial amoroso de Pedro Pascal

A pesar de ser uno de los actores más solicitados de Hollywood, Pascal ha mantenido una vida amorosa discreta. Su supuesto pasado romántico consiste principalmente en especulaciones sin confirmar que involucran a coprotagonistas de renombre, como Maria Dizzia de La Ley y el Orden y Lena Headey, exparticipante de Juego de Tronos.

También se le relacionó sentimentalmente con Jennifer Aniston después de que ambos compartieran una cena de tres horas en el Tower Bar del Hotel Sunset Tower en Los Ángeles. Sin embargo, Pascal desmintió rápidamente esos rumores, aclarando que solo eran amigos. Aniston actualmente mantiene una relación con el coach de bienestar, autor y terapeuta Jim Curtis.

Aunque Pascal nunca ha hablado públicamente de su sexualidad, ha defendido abiertamente los derechos LGBTQ+ y ha destacado con frecuencia su estrecho vínculo con su hermana transgénero, Lux. Para muchos fans, esta defensa ha hecho que cualquier insinuación de que podría formar parte de la comunidad parezca, en lugar de una revelación, poco sorprendente.

En su más reciente aparición pública con Olarra, se informó que ambos no pudieron evitar tocarse. Así que, aunque no ha habido confirmación oficial por parte de Pascal ni de sus representantes, un número significativo de seguidores ya está convencido de que sale con Olarra.