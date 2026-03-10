El mundo del K-pop quedó atónito cuando se supo que Lee Heeseung había abandonado ENHYPEN. El cantante, considerado el as del grupo y vocalista principal, se retiró oficialmente de la banda tras lo que su agencia describió como largas y cuidadosas conversaciones sobre el futuro del grupo.

Según Belift Lab, la decisión se tomó tras quedar claro que Heeseung quería desarrollar una visión musical propia. Si bien la salida ha conmocionado a los fans de ENGENE a nivel mundial, la compañía insiste en que la decisión se tomó pensando en el futuro tanto del artista como del grupo.

Belift Lab explica por qué Heeseung dejó el grupo

Belift Lab confirmó la noticia mediante un comunicado oficial publicado en sus redes sociales. La agencia explicó que la decisión se tomó tras extensas conversaciones entre los miembros y la gerencia sobre el próximo capítulo de ENHYPEN.

Según el comunicado, las conversaciones sobre los objetivos a largo plazo del grupo condujeron a una conclusión importante. Las aspiraciones musicales de Heeseung se describieron como "distintas" del rumbo que el equipo planeaba seguir de ahora en adelante.

La compañía declaró que finalmente optó por respetar las ambiciones artísticas del cantante. Como resultado, Heeseung dejará el grupo y ENHYPEN continuará sus actividades oficiales como un equipo de seis miembros.

Belift Lab reconoció que el anuncio podría ser difícil de asimilar para los fans. Sin embargo, la agencia enfatizó que la decisión se tomó tras una cuidadosa deliberación y teniendo en cuenta el futuro del grupo y del artista.

Lee Heeseung habla por sí mismo

Antes que nada, estoy seguro de que muchos ENGENE se sorprendieron al escuchar mi noticia, y también sé que hay muchas personas con curiosidad por esta historia tan repentina. Por eso quise contárselo personalmente a ENGENE. Para mí, estos seis años han sido un tiempo lleno de momentos abrumadores y preciosos, más allá de lo que las palabras pueden expresar. Gracias a los miembros, con quienes compartí incontables emociones, y a ENGENE, que siempre llenaron ese vacío, pude acercarme paso a paso a un sueño que sentía imposible de alcanzar. Y ese tiempo será, en el futuro, uno de esos momentos brillantes que jamás podré olvidar. No quiero olvidar esos momentos, y quiero seguir siendo la persona que apoye a ENHYPEN más que nadie. Compartí con la compañía los resultados de mi trabajo y hablé durante mucho tiempo con muchas personas sobre cómo mostrárselos. Después de pensarlo durante mucho tiempo, tomé una gran decisión para poder acercarme a ENGENE de una mejor manera, siguiendo la dirección que me sugirió la empresa. ENGENE, como todos saben, he estado trabajando en proyectos personales, y he pasado mucho tiempo deseando poder mostrárselos. Había muchas cosas que quería enseñarles, pero tampoco quería poner mi ambición por delante del equipo. Soy muy consciente de sus preocupaciones y de todas las cosas que se dicen. Me prepararé con todo para volver a verlos lo antes posible. Mi deseo de regresar con una mejor versión de mí mismo es más sincero que el de nadie. Así como ENGENE siempre me ha dado amor y cariño constantes, me duele saber que ahora sienten sorpresa y preocupación. Creo que eso demuestra cuánto se preocupan por mí y cuánto me quieren. Seré alguien que siga adelante recordando siempre todo lo que ENGENE me ha dado hasta ahora. ¡ENGENE! Gracias, los amo. #HEESEUNG

¿Quién es Heeseung?

Heeseung se hizo conocido por primera vez a través del programa de supervivencia I-LAND , donde rápidamente se convirtió en uno de los aprendices más reconocidos. Conocido por su potente voz, su talento para el baile y su presencia escénica, quedó quinto en el episodio final y se aseguró un lugar en la alineación debut de ENHYPEN.

Antes de aparecer en el programa, ya había pasado más de tres años formándose con Big Hit Entertainment. Esa experiencia contribuyó a forjar su reputación como uno de los artistas más talentosos del grupo.

Nacido en Namyangju, Corea del Sur, el cantante también recibió elogios por sus habilidades musicales más allá de la interpretación. Los fans a menudo destacaban su talento para componer canciones, mientras que su afinación perfecta y su voz impecable lo convirtieron en una figura destacada dentro de la banda.

Desde el debut de ENHYPEN en noviembre de 2020, Heeseung ha sido considerado uno de los miembros clave del grupo. Por lo tanto, su salida marca un cambio importante para el equipo, que avanza hacia una nueva alineación de seis miembros.

El próximo capítulo de Heeseung como solista

A pesar de dejar el grupo, Heeseung no se separa de su agencia. Belift Lab confirmó que seguirá con la compañía y comenzará a prepararse para su carrera en solitario.

La agencia reveló que el cantante está trabajando actualmente en un álbum en solitario. Aunque aún no se han revelado más detalles sobre el proyecto, el anuncio marca el inicio de una nueva etapa en su trayectoria musical.

Para Heeseung, este cambio le ofrece la oportunidad de explorar a fondo la dirección musical que, según se informa, lo llevó a dejar ENHYPEN. Como artista con un gran interés por la composición y la producción musical, una carrera en solitario podría permitirle moldear su sonido de maneras que tal vez no habría sido posible en grupo.

Los fans ya han empezado a especular sobre el estilo musical que podría adoptar. Muchos creen que su potente voz y su creatividad podrían dar lugar a un sonido más personal y experimental.

Qué significa el cambio para ENHYPEN

Mientras Heeseung se prepara para su debut en solitario, ENHYPEN continuará promocionando como grupo de seis integrantes. Belift Lab ha asegurado a sus fans que la banda mantiene su compromiso de ofrecer las impactantes actuaciones que les ayudaron a consolidar su popularidad internacional.

La agencia agradeció al fandom del grupo, conocido como ENGENE, por su continuo apoyo y alentó a los fanáticos a mostrar el mismo estímulo tanto a ENHYPEN como a Heeseung mientras comienzan nuevos capítulos.

Para muchos fans, la noticia aún puede ser difícil de aceptar. Sin embargo, la explicación de Belift Lab sugiere que la decisión, en última instancia, se debió a una razón principal: Heeseung quería seguir su propia visión musical.