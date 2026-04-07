El actor surcoreano Lee Bum Soo ha hablado sobre cómo le ha afectado emocionalmente su reciente divorcio. Esto ofrece a sus fans una visión poco común de sus problemas personales tras años de escrutinio público sobre su matrimonio.

Un adelanto del próximo episodio del programa de variedades de SBS, "My Little Old Boy", muestra a Lee en su día a día, solo. Reflexiona sobre lo sucedido tras su divorcio de Lee Yoon Jin. Esta escena revela una faceta más tranquila y contemplativa del actor mientras se adapta a esta nueva etapa de su vida.

Durante la transmisión, el actor habló sobre cuánto tiempo llevaba esta situación. Dijo: "Como mucha gente sabe, he estado pasando por algo personal durante los últimos dos o tres años".

Luego, explicó con más detalle cómo le afectó emocionalmente la experiencia. Lee dijo: "No quería ser el centro de atención por algo tan triste, doloroso y vergonzoso. Pero... siento que me he quedado completamente solo. Estar solo fue muy duro. Fue una época increíblemente difícil para mí".

Según Koreaboo , los comentarios de Lee han llamado mucho la atención en internet, y la gente siente lástima por él porque habla abiertamente de lo solo que se siente tras una ruptura muy pública.

El divorcio en sí había sido noticia desde marzo de 2024, cuando surgieron los primeros informes sobre la mediación de la pareja. En aquel entonces, Lee Yoon Jin hizo varias acusaciones sobre quién tenía la culpa del matrimonio, lo que hizo que la situación fuera más polémica y atrajo mucha atención pública.

Según Star News , las acusaciones incluían afirmaciones sobre problemas personales y otros asuntos privados, lo que generó más especulaciones y dio mayor notoriedad a la separación. Durante meses, ambas partes discutieron la situación mientras lidiaban con problemas legales y personales.

A principios de este año, el divorcio se concretó. La agencia que representa a Lee Bum Soo declaró que el asunto se había resuelto amistosamente. La agencia recalcó que ambas partes habían aclarado cualquier malentendido mediante largas conversaciones y acordaron tratarse con respeto mutuo mientras criaban a sus hijos juntos.

La agencia también abordó los rumores que circulaban durante la controversia. Afirmó que los rumores sobre el actor eran falsos y reiteró que el acuerdo se había concretado sin ningún problema.

El medio señala que la aparición de Lee en "My Little Old Boy" es una de sus primeras reflexiones públicas desde que se finalizó el divorcio. Nos permite vislumbrar cómo se siente tras una ruptura larga y muy mediática.

También se dijo que los comentarios sinceros del actor podrían significar que está regresando poco a poco a la vida pública a medida que comienza a hablar más abiertamente sobre su propia vida.

Desde que se estrenó el avance, la gente no ha dejado de hablar de ello. Muchos han expresado su apoyo a Lee en su intento por reconstruir su vida tras el fin de su matrimonio.