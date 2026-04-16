Según los datos de seguimiento de la industria publicados el 11 de abril, el drama histórico "The King's Warden" se ha convertido oficialmente en la segunda película más vista en la historia de la taquilla surcoreana, con 16,28 millones de espectadores acumulados en los 68 días posteriores a su estreno.

La película, dirigida por Jang Hang-jun, sigue teniendo un buen desempeño en taquilla y ya ha superado al éxito de 2019, Extreme Job, que anteriormente ocupaba el segundo lugar en la lista histórica de taquilla.

AllKpop escribió sobre la rapidez con la que la película se hizo popular, afirmando que fue capaz de atraer a multitudes gigantescas en poco tiempo y consolidar su lugar entre las películas más exitosas de Corea.

Showbox, la distribuidora, declaró: "Gracias al público que llamó a las puertas de Gwangcheongol, tan esperadas por todos, nos sentimos profundamente conmovidos. Agradecemos sinceramente a los 16,27 millones de ciudadanos que acudieron a Gwangcheongol".

La película transcurre durante el reinado del rey Danjong, el sexto monarca de la dinastía Joseon. Narra el viaje emocional de un joven rey exiliado que forja un vínculo inesperado con la gente de Gwangcheongol.

Según los profesionales del sector, la trama cargada de emoción y las interpretaciones de un gran elenco de actores han hecho posible que la película siga siendo atractiva para un público amplio.

La transición hacia la recepción crítica se produjo antes de que The Korea Times publicara nuevos reportajes, que confirmaron el nuevo lugar de la película en la historia del cine coreano y su continuo éxito en taquilla.

Según un comunicado directo de la industria, "la película ha atraído a una audiencia acumulada de 16,28 millones de espectadores hasta el sábado por la mañana, superando los 16,26 millones registrados por la comedia de acción de 2019 'Extreme Job', que ocupaba el segundo lugar anteriormente", según Show Box.

El mismo informe añadía que "El guardián del rey" ocupa el segundo lugar en venta de entradas, pero que ya ha recaudado la mayor cantidad de dinero en taquilla en la historia del cine coreano.

El informe también decía: "En cuanto a recaudación en taquilla, sin embargo, ya se ha convertido en la película más taquillera, con una recaudación de 156.900 millones de wones (10,56 millones de dólares estadounidenses), muy por encima de los 135.700 millones de wones recaudados por 'El Almirante: Corrientes Rugientes'".

Aunque batió récords, la competencia en la taquilla local sigue siendo fuerte, y otras películas siguen atrayendo a grandes multitudes.

Según la última actualización del sector, la película aún tiene que competir con los estrenos. Por ejemplo, "El viernes, 'The King's Warden' ocupó el tercer lugar en la taquilla local, con 38.000 entradas vendidas, por detrás de la película de terror y misterio 'Salmokji', con 111.000, y 'Project Hail Mary', con 56.000".

Mientras The King's Warden continúa proyectándose en los cines, los expertos afirman que su posición a largo plazo frente a la película más taquillera de Corea, The Admiral: Roaring Currents, dependerá de cuántas personas sigan acudiendo a verla en las próximas semanas.