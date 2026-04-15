La producción de la próxima saga "Tomb Raider" se ha reanudado oficialmente tras una breve interrupción provocada por una lesión de su protagonista, Sophie Turner.

Según los informes, el rodaje se detuvo durante un par de semanas después de que Turner sufriera una lesión no revelada.

Según TMZ, la actriz que interpreta a la icónica aventurera Lara Croft estuvo de baja durante ese tiempo, lo que obligó a detener temporalmente la producción. Sin embargo, fuentes cercanas a la producción afirman que el rodaje ya se ha reanudado y que no se prevé que la demora afecte al calendario general de producción.

A pesar del contratiempo, la pausa parece haberse gestionado sin problemas. Según se informa, los miembros del equipo siguieron cobrando mientras el trabajo estuvo paralizado, lo que contribuyó a mantener la estabilidad tras las cámaras. Ahora que Turner se ha recuperado, el equipo ha retomado el rodaje sin mayores interrupciones.

Turner se ha involucrado profundamente en la preparación para este papel tan exigente físicamente. Anteriormente, compartió que entrenó intensamente durante meses, trabajando largas jornadas para desarrollar fuerza y resistencia.

"Hemos estado entrenando ocho horas al día, cinco días a la semana", dijo, describiendo el esfuerzo necesario para transformarse en la Lara Croft lista para la acción.

Sophie Turner acepta un nuevo desafío.

La actriz también reveló que el proceso de entrenamiento no fue fácil. Durante la preparación, descubrió que tenía un problema de espalda persistente, lo que añadió un desafío adicional. Aun así, aceptó el papel con entusiasmo, señalando que representaba un gran cambio con respecto a sus trabajos anteriores.

Los fans quizás recuerden a Turner por "Juego de Tronos", donde interpretó a Sansa Stark. Reflexionando sobre ese papel, comentó que no la preparó del todo para las exigencias de acción de "Tomb Raider".

"Yo fui la que recibió la paliza, no la que la dio", dijo, y añadió que aprender a pelear en la pantalla ha sido una experiencia nueva y emocionante, según informó Entertainment Now .

La serie, producida por Amazon MGM Studios, está basada en la exitosa franquicia "Tomb Raider". La historia sigue a Lara Croft, una experta arqueóloga y aventurera conocida por explorar lugares peligrosos alrededor del mundo.

Junto a Turner, el reparto incluye a Jason Isaacs y Sigourney Weaver, entre otros. El proyecto está liderado por Phoebe Waller-Bridge, quien funge como creadora, guionista, productora ejecutiva y co-showrunner.