Harrison Ford recordó cómo la actuación se convirtió en su salvación tras una dura lucha por su salud mental.

Ford compartió una sorprendente confesión sobre su salud mental durante sus años universitarios. En una sincera entrevista con el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, admitió: "Estaba más que deprimido. Creo que estaba enfermo".

Esta revelación resulta sorprendente e inspiradora para los fans que lo veían como el estoico protagonista, alguien que interpretó a tres íconos de la cultura pop. Dio vida a numerosos personajes, pero se le recuerda principalmente por sus papeles como Han Solo, Indiana Jones y Rick Deckard de Blade Runner.

Harrison Ford comparte sus problemas de salud mental durante su época universitaria.

Ford comentó que adaptarse a la vida universitaria fue un comienzo difícil. Casi nunca salía de su habitación y lidiaba con el aislamiento. "Tenía una habitación individual y clases a las que asistir, pero rara vez salía", dijo.

"Me levantaba de mi cama individual, cogía el móvil, pedía una pizza, volvía a acostarme y esperaba a que llegara", añadió. "Me comía la pizza, tiraba los envoltorios a un rincón y volvía a dormirme".

En las raras ocasiones en que intentaba asistir a clase, Ford se echaba atrás en el último momento. "En las raras ocasiones en que sí iba al aula, solía tocar la puerta desde fuera del edificio, darme la vuelta y regresar", recordó.

A sus 83 años, Ford admitió tener serios problemas de salud mental. "Tenía problemas sociales, no estaba bien psicológicamente", dijo. También se consideraba un inadaptado, incapaz de encontrar su lugar en la universidad.

Encontrar una comunidad en la actuación

Fue el azar lo que lo "obligó" a dedicarse a la actuación, lo cual, al final, resultó ser una buena decisión. "Sin querer, en un intento por mejorar mi promedio, me inscribí en una clase de 'teatro' sin leer la descripción completa", comentó. "No leí la parte donde decía que también tenías que participar en la obra, así que fue una sorpresa".

"Me sorprendió descubrir que las personas a las que consideraba unos frikis y marginados eran, en realidad, algunas de las personas más interesantes que conocía", continuó. "Así que creo que simplemente encontré mi lugar entre los narradores. Realmente cambió mi mundo, cambió mi vida".

Afortunadamente, los problemas de Ford no llegaron al punto de autolesionarse, ni tampoco reveló tener pensamientos de ese tipo. Por el contrario, el mes pasado, en una entrevista con NPR , dijo estar "feliz de tener la edad que tengo y no tengo ningún impulso de ocultarla".

El año pasado circularon rumores sobre la salud física de Ford, y muchos se preguntaban si padecía la enfermedad de Parkinson. La especulación surgió a raíz de sus comentarios sobre su papel en la serie de Apple TV, "The Shrinking", donde a su personaje le diagnostican esta enfermedad.

Dijo que se tomó el viaje del personaje "muy, muy en serio", y añadió que "simplemente quiero decir que esta es una persona particularmente capacitada para comunicar cómo es, algo que vale la pena compartir con nuestra audiencia".

Un repaso a su premio a la trayectoria profesional.

En marzo, al aceptar su premio a la trayectoria , Ford hizo alusión a sus dificultades durante la universidad. "Me siento increíblemente agradecido por esta amable atención. Pero, para ser claros, también me siento muy honrado", dijo con lágrimas en los ojos.

"El trabajo que realizo con otros actores es una de las mayores alegrías de mi vida. Y poder presentar al público el trabajo que creamos juntos es un honor y un privilegio", afirmó. "Y gracias a ese privilegio, he llegado a conocerme a mí mismo".

"El éxito en este negocio trae consigo una cierta libertad que conlleva la responsabilidad de apoyarnos mutuamente, de ayudar a los demás cuando podamos. De mantener la puerta abierta para el próximo chico, para el próximo joven perdido que busca un lugar al que pertenecer. Sin duda, soy un hombre afortunado".