Nancy Guthrie lleva un mes desaparecida tras desaparecer de su hogar en Catalina Foothills, cerca de Tucson, Arizona, el 1 de febrero. Los investigadores han reorganizado discretamente sus recursos a medida que la búsqueda entra en su fase más laboriosa.

El corresponsal nacional sénior Brian Entin, quien informa para NewsNation, informó que algunos agentes del FBI han regresado a Phoenix para analizar una gran cantidad de evidencia en video, mientras que un contingente más pequeño permanece en el terreno en Tucson.

La noticia llegó después de que las autoridades trataran la desaparición de Guthrie, la madre de 84 años de Savannah Guthrie, copresentadora del programa Today de la NBC, como una escena del crimen y no como un simple caso de persona desaparecida, citando evidencia de que fue secuestrada contra su voluntad. La preocupación familiar aumentó cuando no se presentó a un servicio religioso virtual programado, y posteriormente no encontraron rastro de ella en casa, con sus pertenencias y medicamentos aún dentro.

Nancy Guthrie y el esfuerzo de miles de horas de vídeo

La descripción de Entin del giro del FBI no es glamurosa, pero resulta reconocible para cualquiera que haya presenciado la evolución de una investigación importante, desde un frenético toque puerta a puerta hasta una lenta contabilidad forense. Afirmó que los investigadores están lidiando con "miles de horas de video" y que tiene sentido que los agentes regresen a Phoenix para revisarlo, extraído en gran parte, presumiblemente, de cámaras de tráfico en lugar de un conjunto de grabaciones de timbres privados.

Ese énfasis en el video no es superficial. Un funcionario del FBI ha reconocido públicamente la magnitud del alijo de imágenes, advirtiendo que, incluso con herramientas de mejora, "cada una debe ser vista en tiempo real", un detalle poco romántico que ayuda a explicar por qué una operación puede parecer menos visible en la calle, aunque se mantenga completamente viva en pantallas y discos duros.

Entin también sugirió que el cambio no debe interpretarse como un abandono de Tucson, afirmando que los agentes federales mantendrán su presencia allí y que la Oficina del Sheriff del Condado de Pima aún tiene detectives asignados, solo que menos que al principio. En otras palabras, el caso no se ha archivado. Simplemente ha entrado en esa fase en la que el progreso depende de la paciencia, la detección de patrones y que alguien detecte un pequeño y estúpido error en un vídeo borroso al final de un largo turno.

Lo que el caso de Nancy Guthrie aún no puede resolver

En cuanto a los hechos conocidos, el panorama sigue siendo desolador y extrañamente sobrio. Los investigadores afirman que las pruebas halladas en la propiedad les hicieron creer que Guthrie fue secuestrada contra su voluntad, y las cámaras de vigilancia captaron a un hombre enmascarado frente a su casa aproximadamente a la hora de su desaparición. Imágenes más recientes de la cámara Ring mostraron un vehículo en la zona en las primeras horas después de su desaparición, el tipo de fragmento que puede serlo todo o nada hasta que se ancla a una persona.

Lo que falta, llamativamente, es el punto de apoyo que cierra la narrativa. Las autoridades han afirmado haber revisado el video de un hombre visto cerca de la propiedad días antes del secuestro, pero no han anunciado ningún arresto ni identificado a ningún sospechoso. Mientras tanto, el público se queda leyendo las hojas de té en los huecos, observando los informes oficiales en busca de pequeños cambios de tiempo verbal e intentando interpretar qué significa que los investigadores parezcan retirarse del vecindario.

La familia ha intentado revivir la historia con dinero y visibilidad, ofreciendo una recompensa de un millón de dólares por información que lleve al regreso sano y salvo de Guthrie, y el FBI ofrece otros 100.000 dólares. En una súplica compartida públicamente, Savannah Guthrie pidió a sus seguidores: "Por favor, sigan rezando sin cesar", una frase que resuena con la peculiar intensidad de la familiaridad televisiva y el terror privado.

Por ahora, ahí es donde se encuentra la investigación de Nancy Guthrie, dividida entre la inmediatez purificada de un presunto secuestro y el trabajo metódico y miope de reproducir los mismos segundos desde mil ángulos, con la esperanza de que el siguiente cuadro finalmente se niegue a ser ignorado.