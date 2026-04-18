El thriller psicológico de A24, "Mother Mary", protagonizado por Anne Hathaway como una estrella del pop en crisis, se estrena hoy, 17 de abril de 2026, en cines selectos. El director David Lowery ha revelado que Taylor Swift fue una inspiración clave para el personaje principal y las escenas de conciertos.

Lowery declaró a la revista Empire que imaginó al personaje de Hathaway, la Madre María, como Taylor Swift de entre 10 y 15 años en el futuro. El cineasta mencionó la personalidad de Swift en sus conversaciones con Hathaway durante la producción. El reparto y el equipo técnico hacían referencia a Swift con frecuencia en el set.

La película del concierto Reputation Stadium Tour de Taylor Swift en 2018 inspiró las secuencias de estadios de la película. El equipo de Lowery analizó tres canciones del lanzamiento de Netflix, plano por plano, para presupuestar los efectos visuales con un presupuesto limitado. Según Billboard , lo utilizaron como guía para escenificar un concierto de regreso de forma realista.

Hathaway, fan de Swift, asistió al Eras Tour en Europa con Lowery tras finalizar el rodaje principal. Al terminar, le regaló una pulsera de cuentas inspirada en las de Swift, con la inscripción "Anti-Hero". Lowery elogió Reputation como una de las mejores películas de conciertos jamás realizadas.

La película de terror psicológico 'Mother Mary' de Anne Hathaway

La trama gira en torno al reencuentro de la icónica estrella del pop, Mother Mary, con su antigua amiga, Sam Anselm, su diseñadora de vestuario, interpretada por Michaela Coel. Heridas emocionales latentes resurgen durante los preparativos de su regreso. Gran parte de la acción transcurre en el taller de Sam, en la campiña inglesa.

La película dura 1 hora y 50 minutos y tiene clasificación R. Su estreno nacional comienza el 24 de abril de 2026. Los estrenos internacionales empiezan el 16 de abril en Nueva Zelanda y Turquía, según informó la revista Decked Out .

El reparto secundario incluye a Hunter Schafer como Hilda, Atheena Frizzell como Emily, Kaia Gerber, Jessica Brown Findlay como Tessa, Alba Baptista, Sian Clifford como Jade, Isaura Barbé-Brown y FKA twigs. Lowery escribió y dirigió el proyecto.

Las canciones originales incluyen música de Charli XCX con producción de Jack Antonoff. La fotografía es de Andrew Droz Palermo y la banda sonora de Daniel Hart. El rodaje tuvo lugar en Colonia y Bonn, Alemania, como una coproducción germano-estadounidense, según Tribune .