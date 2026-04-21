Eminem ha alcanzado un importante hito personal al celebrar 18 años de sobriedad compartiendo una foto de su ficha de recuperación grabada con el número romano 'XVIII'. Esta discreta publicación continúa una tradición que el rapero ha mantenido durante años, reconociendo su progreso en silencio, sin largos textos ni declaraciones.

La ficha de sobriedad, comúnmente asociada con los programas de recuperación de 12 pasos, simboliza el compromiso constante de mantenerse libre de sustancias. Para Eminem, cuyo nombre real es Marshall Mathers, esta publicación anual se ha convertido en un ritual significativo, no solo para él, sino también para los fans que han seguido su trayectoria a lo largo de los años, como lo compartió HipHop 24x7 .

Un largo camino desde la adicción hasta la recuperación.

Eminem, de 53 años, ha hablado abiertamente sobre sus problemas pasados con la dependencia a los medicamentos recetados, que se agravaron en la década de 2000 y lo llevaron a una sobredosis casi fatal en 2007. Esa experiencia que casi le cuesta la vida se convirtió en un punto de inflexión para el rapero de "Lose Yourself", impulsándolo a buscar la sobriedad y reconstruir su vida y su carrera.

Según Music Times , Eminem admitió haber tomado Valium, Ambien y otras drogas en grandes dosis, además de las dosis diarias de Vicodin, un medicamento que ya no se fabrica. En 2009, el artista declaró a Vibe: "Ni siquiera sé qué estaba tomando, las cantidades llegaron a ser altísimas". Sobre el consumo de metadona en cantidades equivalentes a cuatro dosis de heroína, el rapero comentó a la revista: "Si hubiera sabido que era metadona, probablemente no la habría tomado".

"Pero por muy mal que estuviera entonces, ni siquiera puedo asegurarlo al cien por cien... incluso cuando me dijeron que casi muero, no me lo creí", continuó Eminem.

Su recuperación no fue sencilla. Tras decidir mantenerse sobrio, centró su atención en el ejercicio físico, llegando a extremos como correr hasta 27 kilómetros diarios en la cinta. "Tengo la mente de un adicto, y cuando se trataba de correr, creo que me dejé llevar un poco. Me convertí en un auténtico hámster".

"Me levantaba por la mañana y, antes de ir al estudio, corría trece kilómetros en aproximadamente una hora. Luego volvía a casa y corría otros trece. Empecé a obsesionarme con las calorías, asegurándome de quemar 2000 al día. Al final, llegué a pesar unos 67 kilos. Corrí tanto que empecé a lesionarme. El impacto constante de correr empezó a dañarme los flexores de la cadera", detalló, según publicó Hiphop 24x7.

A lo largo de los años, el artista ganador del Grammy ha reconocido constantemente sus logros en su recuperación, a menudo publicando una simple imagen de su símbolo de sobriedad. Aniversarios anteriores, como el de sus 16 años de sobriedad, se celebraron de manera similar. En 2019, el rapero conmemoró su undécimo año de sobriedad con la frase "Sigo sin miedo".

Los fans reaccionan al último hito

En internet, la última actualización rápidamente ganó popularidad, sobre todo en plataformas como Reddit , donde los fans elogiaron el logro y reflexionaron sobre lo mucho que ha avanzado Eminem.

"Es muy alentador ver esto." ¡Bien hecho! ¡18 años es increíble!

Muchos usuarios también destacaron la importancia de este logro, especialmente dadas las presiones de la industria musical. Otros lo describieron como inspirador, señalando cómo la recuperación a largo plazo puede resonar en personas que enfrentan dificultades similares.

Una tradición silenciosa pero poderosa

A diferencia de muchos anuncios de celebridades, las sencillas pero contundentes actualizaciones de Eminem sobre su sobriedad se mantienen deliberadamente discretas. Al compartir simplemente la ficha, ahora marcada como "XVIII", permite que el logro hable por sí mismo, reforzando un mensaje de constancia y disciplina en lugar de ostentación. Este enfoque ha contribuido a convertir un logro personal en algo más amplio, ofreciendo aliento tanto a sus fans como a la comunidad en recuperación.