Una madre de Austin, en el estado de Texas, quedó libre después de más de dos décadas en prisión, luego de que los tribunales concluyeran que fue condenada injustamente por la trágica muerte de un bebé que se creía que había sido escaldado deliberadamente.

Durante 22 años, Carmen Mejía insistió en que la muerte de un niño bajo su cuidado fue un accidente devastador y no un delito. Su condena se desmoronó después de que nuevas pruebas científicas y testimonios reestructuraran el caso que la había enviado a cadena perpetua.

El 9 de marzo de 2026, un tribunal de Texas exoneró formalmente a la madre de cuatro hijos, declarándola "realmente inocente" de la muerte de 2003 que cambió su vida.

Un trágico incidente que condujo a una condena por asesinato

El caso se remonta al 28 de julio de 2003, cuando Mejía cuidaba a un niño de 10 meses mientras también cuidaba a sus propios cuatro hijos en su casa de Austin.

Según los registros del caso y las declaraciones presentadas ante el tribunal, el niño sufrió quemaduras graves tras estar expuesto al agua de baño extremadamente caliente dentro de la vivienda alquilada por la familia. Los investigadores determinaron posteriormente que el calentador de agua de la vivienda carecía de dispositivos de seguridad modernos diseñados para limitar las temperaturas peligrosamente altas.

Las pruebas presentadas durante procedimientos posteriores mostraron que la temperatura del agua del baño podía alcanzar aproximadamente 147,8 °F (64,3 °C), lo suficientemente caliente como para causar quemaduras de tercer grado en segundos.

El bebé fue trasladado de urgencia al hospital, pero murió el mismo día debido a complicaciones causadas por las quemaduras.

La policía dirigió rápidamente su atención hacia Mejía. La fiscalía argumentó que había sumergido intencionalmente a la niña en agua hirviendo y había demorado la búsqueda de ayuda médica. Un jurado la condenó en 2005 por asesinato y lesiones a una menor, y recibió cadena perpetua.

Durante toda la investigación y el juicio, Mejía sostuvo que las quemaduras fueron resultado de un trágico accidente en el baño mientras amamantaba a otro niño.

Pruebas que surgieron años después del juicio

El caso comenzó a desmoronarse años después cuando los abogados del Proyecto Inocencia reexaminaron la evidencia y descubrieron nuevos testimonios.

Un hecho clave provino de la hija de Mejía, quien tenía tres años al momento del incidente. Como adulta, testificó que había abierto el grifo de la bañera mientras el bebé estaba en ella y que su madre no estaba presente en el baño en ese momento.

Su testimonio se convirtió en una pieza crucial de evidencia durante las audiencias posteriores a la condena celebradas en 2024.

Los investigadores también descubrieron graves deficiencias en la acusación original. El jurado nunca había escuchado las entrevistas grabadas en video en las que los hijos de Mejía respaldaran su descripción del accidente. Dichas grabaciones se perdieron antes del juicio y, por lo tanto, nunca se presentaron como prueba.

Los peritos que revisaron el caso también cuestionaron las conclusiones forenses que sustentaron la condena original. En el juicio de 2005, la fiscalía se basó en testimonios que sugerían que las lesiones del niño solo pudieron haber sido causadas por inmersión deliberada en agua caliente.

Sin embargo, los especialistas en quemaduras determinaron posteriormente que las lesiones eran consecuencia de una exposición accidental a agua del grifo peligrosamente caliente y no de un daño intencional.

Carmen Mejia was exonerated after spending 20 years in prison for a crime she did not commit.



Now, ICE may pick her up because she lost her immigration status due to that wrongful conviction.



Carmen should not spend one more day wrongfully detained. pic.twitter.com/OJwxhFQbIc — Congressman Greg Casar (@RepCasar) March 10, 2026

Reevaluación científica y revisión judicial

A medida que surgieron nuevos testimonios de expertos, los propios fiscales comenzaron a reconsiderar el caso.

La Unidad de Integridad de Condenas del Fiscal de Distrito del Condado de Travis reabrió la investigación y revisó la evidencia científica y las declaraciones de testigos reunidas por los abogados defensores.

Durante las audiencias judiciales, los fiscales reconocieron que las suposiciones originales sobre cómo ocurrieron las lesiones eran erróneas.

El fiscal de distrito adjunto Collin Bellair dijo al tribunal que los investigadores inicialmente asumieron lo peor del incidente, transformando lo que pudo haber sido un trágico accidente en un caso criminal.

Incluso uno de los peritos médicos originales del estado revisó sus conclusiones tras analizar las nuevas pruebas. Posteriormente, el médico forense cambió la clasificación oficial de la muerte de la niña de "homicidio" a "accidente".

Posteriormente, el juez P. David Wahlberg dictaminó que existían pruebas claras y convincentes de que Mejía había sido condenado injustamente. El Tribunal de Apelaciones Penales de Texas confirmó posteriormente la declaración de inocencia en enero de 2026.

El fallo abrió el camino para que los fiscales desestimaran la acusación contra ella y pusieran fin al caso.

El costo humano de una condena injusta

Mejía pasó más de dos décadas en prisión antes de su exoneración.

Durante ese tiempo, perdió la custodia de sus cuatro hijos y no los volvió a ver durante años.

Cuando el tribunal finalmente la declaró inocente, ella rompió a llorar y agradeció a Dios por sostenerla durante esa terrible experiencia.

"Durante estos 20 años mantuve mi fe y mi esperanza de que Dios iba a hacer justicia", dijo Mejía en el tribunal a través de un traductor.

Su equipo legal describió el caso como un poderoso ejemplo de cómo las suposiciones forenses erróneas y la falta de pruebas pueden conducir a errores judiciales devastadores.

Vanessa Potkin, abogada del Proyecto Inocencia, dijo en una declaración que Mejía había pasado por un "período traumático de su vida que la mayoría de las personas no podrían sobrevivir".

El apoyo para reabrir el caso también provino de una fuente inesperada: un alguacil del tribunal que había observado el juicio original y luego contactó a abogados porque creía que Mejía podría ser inocente.

Libertad después de décadas de injusticia

El 9 de marzo de 2026, Mejía finalmente pudo abrazar a sus hijos después de más de dos décadas de separación.

El momento marcó el final de una batalla legal que duró casi la mitad de su vida y puso de relieve las consecuencias de condenas erróneas basadas en pruebas incompletas y ciencia defectuosa.

Su exoneración es uno de los últimos casos en los que las investigaciones posteriores a la condena y el análisis forense moderno han revocado un veredicto dictado hace décadas.

Para Carmen Mejía, el fallo representa tanto la recuperación de su libertad como el inicio de la reconstrucción de una vida que le fue arrebatada durante más de veinte años.