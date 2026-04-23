Mayte García rememora el doloroso momento en que se enteró de que su exmarido, el icono musical Prince, había fallecido hacía 10 años.

En una entrevista reciente, García compartió detalles emotivos sobre el día en que recibió la impactante noticia y cómo cambió su vida para siempre.

"El 21 de abril fue un día horrible", dijo García, recordando el momento en que iba conduciendo cuando recibió la llamada. "No sé cómo logré llegar a casa".

Según la revista US Magazine , una vez que llegó a un lugar seguro, salió a la calle incrédula, incapaz de asimilar lo que acababa de escuchar. "No sé cuántas veces dije que no", compartió. "No quería que fuera cierto".

Prince, conocido mundialmente por éxitos como "Purple Rain", falleció el 21 de abril de 2016 a los 57 años. Su muerte fue declarada posteriormente como una sobredosis accidental. En aquel momento, sus fans de todo el mundo le rindieron homenaje con luces moradas, tributos y encuentros para celebrar su música.

On the 10th anniversary of his death, Prince's ex-wife Mayte Garcia is opening up about the moment she discovered the legendary musician had fatally overdosed. https://t.co/RPuYyxLNg3 — Us Weekly (@usweekly) April 21, 2026

Mayte García evitó a los medios de comunicación.

García dijo que mientras el mundo lloraba a una superestrella, ella enfrentaba una pérdida profundamente personal. "Fue una tristeza intensa. Una tristeza intensa, eso es todo lo que recuerdo de su pérdida", dijo. También evitó las noticias y las redes sociales durante ese tiempo, diciendo que no podía ver la televisión mientras las pantallas se llenaban de homenajes.

Ver los homenajes de todo el mundo fue doloroso y significativo para ella. "Lo iluminaron de color púrpura y le rindieron homenaje... fue muy difícil de aceptar, pero creo que fue muy impactante", dijo.

García también reflexionó sobre la personalidad de Prince y cómo podría haber reaccionado ante la respuesta del mundo.

"Él sabía lo poderosa que era su presencia, pero creo que aun así se habría sentido conmocionado y humillado", dijo ella. "Era muy, muy humilde".

García y Prince estuvieron casados desde 1996 hasta 2000. Durante ese tiempo, experimentaron tanto alegría como tristeza, incluyendo la pérdida de su hijo pequeño, Amiir, quien murió poco después de nacer a causa de un raro trastorno genético, según informó Yahoo .

Posteriormente, la pareja creó la organización benéfica Live 4 Love para apoyar a niños y familias a través de programas artísticos y comunitarios.

Ahora, García sigue honrando la memoria de Prince y su hijo a través de obras de caridad y actos conmemorativos. Afirma que escribir sobre sus experiencias la ayudó a sanar y espera que también ayude a otras personas que han sufrido una pérdida.

"Tenía la esperanza de que alguien leyera esto y que también le sirviera de ayuda", compartió.