Katina Medina Mora es una directora mexicana que ha logrado dejar su huella en la industria cinematográfica internacional. Con una carrera marcada por su habilidad para transmitir emociones a través de la pantalla, su reciente trabajo en la cuarta temporada de 'Emily in Paris' es una muestra de cómo su sensibilidad mexicana puede influir y enriquecer una producción global.

Esta nueva temporada ha captado la atención no solo por la continuación de la historia de Emily, sino también por la influencia cultural que Medina Mora ha sabido incorporar, dando un giro fresco y auténtico a la serie.

Desde que se unió al equipo de la serie de Netflix en su tercera temporada, Medina ha trabajado estrechamente con el creador de la serie, Darren Star, y con el equipo de producción para asegurarse de que la serie no solo mantenga su encanto característico, sino que también explore nuevas capas narrativas. Su enfoque se ha centrado en destacar aspectos más profundos de los personajes y en tejer historias que resuenen con una audiencia global, pero especialmente con la audiencia latina.

Radicada en Nueva York, Medina Mora ha hablado en varias entrevistas sobre cómo su herencia cultural ha influido en su visión como directora. En la cuarta temporada de Emily in Paris, decidió introducir elementos que reflejan su identidad mexicana, desde sutiles referencias visuales hasta la forma en que se abordan temas como la familia y la identidad.

"La representación importa mucho. El día que ves a alguien como tú en la televisión es el día en que realmente empiezas a soñar. Si las niñas o los niños pueden ver a alguien que se parece a ellos y sienten que pueden lograrlo, eso es enorme. Ver historias que realmente resuenan contigo puede cambiar toda tu visión del mundo, puede cambiar cómo te percibes a ti mismo, puede ayudarte a sanar partes de ti", indicó en una entrevista con Medium.

Todo París

Uno de los aspectos más notables de su dirección en esta temporada es la inclusión de escenas que exploran la diversidad cultural de París, una ciudad que a menudo es retratada de manera estereotípica en los medios. Medina Mora se propuso mostrar una París más auténtica. Esta representación no solo añade una capa de realismo a la serie, sino que también conecta más profundamente con una audiencia que se ve reflejada en estas historias.

Su pasión por la serie también tiene razones personales. "Yo amo el drama, es lo mío. Todas mis películas son drama. Creo que es lo que mejor hago, porque es lo que más me gusta y más veo. Pero ha estado muy chido salirse de ahí, reírse en el set y meterse en el universo de la comedia, divertirte", dijo la directora mexicana en una entrevista con Reforma.

Además de su trabajo en Emily in Paris, ha sido reconocida por su trabajo en el cine independiente mexicano. Su película 'Sabrás qué hacer conmigo' (2015) recibió elogios por su tratamiento sensible de temas como la depresión y el amor. Su habilidad para abordar temas complejos con delicadeza y profundidad es una de las razones por las que fue seleccionada para dirigir episodios de 'Emily in Paris'.

La mexicana también fue una de las directoras de 'XO Kitty', una de las mayores apuestas de Netflix para converger la sensibilidad coreana con una producción internacional. Se trata del spinoff de la trilogía fílmica A Todos los Chicos..., basada en la novela bestseller de Jenny Han. En aquellas cintas, Kitty (Anna Cathcart) era la hermana de la protagonista, un rol periférico.

"Me tocó dirigir actores que son famosos en k-dramas y eso está increíble. Me la pasé bien, me parecieron divinos. Pero también había chavitos que no habían actuado antes y son unas esponjas. Estuvo muy chida la experiencia", relató.

Su tercera película 'Latido', protagonizada por Marina de Tavira puede verse en Prime Video.