Este mes de Septiembre viene con semanas muy emocionantes para los suscriptores de Netflix, con una mezcla de nuevas series, películas, y documentales que prometen mantenernos pegados a la pantalla.

Entre los estrenos más esperados se encuentran varias producciones que destacan por su enfoque en el talento latino, ofreciendo tanto a la audiencia hispana como internacional contenido de alta calidad con historias y actores que resuenan en la comunidad latina. También viene un documental sobre dos de los asesinos más famosos de Estados Unidos, que son cubanos estadounidenses.

Producciones con talentos latinoamericanos

Una de las producciones que más llama la atención es 'Envidiosa', una serie argentina que promete dar de qué hablar. Esta comedia sigue a una mujer que se enfrenta a situaciones complicadas que le complican en su vida personal y laboral. Todo se cuenta con el característico humor argentino que seguramente captará la atención de muchos. La serie se estrena el 18 de septiembre​.

Otro lanzamiento destacado es 'Ángel Di María: romper la pared', un documental que sigue la carrera del famoso futbolista argentino. Este documental no solo es una joya para los fanáticos del fútbol, sino que también ofrece una visión íntima de la vida de uno de los íconos del deporte latinoamericano. Se espera que llegue a la plataforma el 12 de septiembre.

Series y películas internacionales que no debes perderte

Entre las ofertas internacionales, destacan títulos como 'Three Daughters' ,una película que reúne a tres grandes actrices: Carrie Coon, Elizabeth Olsen, y Natasha Lyonne. Esta producción dramática explora la compleja relación entre tres hermanas que deben lidiar con la enfermedad terminal de su padre. Su estreno en Netflix está programado para el 20 de septiembre​

Asimismo, la serie 'Uglies', basada en la popular novela de Scott Westerfeld, promete ser uno de los grandes éxitos del mes. Protagonizada por Joey King, esta historia de ciencia ficción aborda temas de superficialidad y transformación social, lo que seguramente captará la atención de un público joven y ávido de contenido con profundidad temática.

También viene 'The Perfect Couple' un thriller basado en el libro con el mismo nombre y protagonizado por Nicole Kidman.

Septiembre también marca el regreso de algunas de las series favoritas de la audiencia. 'Emily en París' concluye su cuarta temporada, mientras que el popular reality show "The Circle" regresa con una nueva edición llena de drama y estrategi a. Para aquellos interesados en el cine clásico, Netflix también agrega a su catálogo películas icónicas como "Grave of the Fireflies" , un desgarrador anime de Studio Ghibli​

Los amantes del true crime van a disfrutar el documental 'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story'. Es la segunda entrega de la serie 'Monstruos', que comenzó con la historia de Jeffrey Dahmer.

Netflix en septiembre de 2024

September 1

"3:10 to Yuma"

"5 Centimeters Per Second"

"Aloha"

"Blue Giant"

"Movie Suit Gundam SEED FREEDOM"

"Sonic the Hedgehog"

September 2

"Chestnut vs. Kobayashi: Unfinished Beef"

"The Hugleys" Season 1-4

September 3

"Call the Midwife" Season 13

"Phil Wang: Wang in There Baby!"

"Untold: Hope Solo vs. U.S. Soccer"

September 4

"CTRL"

"Outlast" Season 2

September 5

"Apollo 13: Survival""

"I used to be funny"

"The Perfect Couple"

September 6

"Rebel Ridge"

September 7

"Edge of Tomorrow"

"Poong, The Joseon Psychiatrist"

September 9

"Hot Wheel's Let's Race" Season 2

September 11

"Boxer"

"Technoboys"

September 12

"Angel Di Maria: Breaking Down the Wall"

"Billionaire Island"

"Emily in Paris" Season 4 Part 2

September 14

"Sector 36"

"Uglies"

September 18

"Envidiosa"

September 19

"The Queen of Villains"

"Twilight of the Gods"

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

September 20

"His Three Daughters"

September 25

"Divorce"

September 26

"Nobody Wants This"

September 27

"Rez Ball"