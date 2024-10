En la actualidad, no cabe duda que las redes sociales son el trampolín perfecto para crecer y trascender a nuevas áreas y proyectos. Es por ello que no resulta nada extraño cómo muchos influencers salen de redes sociales para emprender nuevos retos como la actuación, la música y muchísimas más áreas. Aunque algunos casos no llegan a más, hay otros que despliegan de forma impresionante.

Charli D'Amelio

Con una energía contagiosa y pasos de baile irresistibles, Charli D'Amelio conquistó TikTok.

Sus primeros videos de baile, cargados de sencillez y carisma, pronto la catapultaron a la cima de la aplicación, donde acumuló millones de seguidores.

La joven no solo se convirtió en un fenómeno de las redes, sino que utilizó su popularidad para explorar nuevas avenidas, incluyendo la música y la actuación, consolidándose como una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital.

Tanto así es su talento que a partir del próximo 29 de octubre de 2024, Charli hará su debut en Broadway en la exitosa obra musical & Juliet.

Aquí interpretará el papel de Charmian, un personaje que requiere una gran destreza en el baile, algo que encaja perfectamente con su experiencia como bailarina competitiva antes de su éxito en redes sociales. Su participación será por un tiempo limitado, hasta el 19 de enero de 2025, en el teatro Sondheim de Nueva York.

Addison Rae

Un caso similar fue el de Addison Rae, quien emergió en TikTok como la reina del contenido de baile y comedia. Con su encanto y talento innato, rápidamente se ganó un lugar destacado en el corazón de los espectadores.

Su éxito en la plataforma le abrió puertas en el cine y la música, donde su presencia se siente cada vez más fuerte. Rae no solo ha aprovechado su popularidad para lanzar una carrera multifacética, sino que también ha demostrado que el encanto de las redes sociales puede ser una base sólida para un futuro brillante en el entretenimiento.

En cuanto a ambas áreas, sus próximos proyectos serán los siguientes: Recientemente ha sido confirmada como protagonista de la próxima película de Paramount Pictures, titulada 'Fashionista'. Este proyecto marca un nuevo capítulo en su trayectoria actoral tras su debut en la película de Netflix, 'He's All That'. Rae ha expresado su entusiasmo por seguir diversificando sus roles y explorando personajes más profundos y emocionales en el futuro​.

Además, también está trabajando en su música, habiendo lanzado su sencillo 'Diet Pepsi' en agosto de 2024, con el cual busca establecerse más sólidamente en la industria del pop​

James Charles

Con una paleta de colores y un toque de magia, James Charles transformó el mundo del maquillaje en YouTube. Desde sus tutoriales iniciales, Charles no solo capturó la atención con sus habilidades artísticas, sino que también rompió barreras en la industria de la belleza.

Su influencia se ha expandido a través de colaboraciones con grandes marcas y la creación de su propia línea de cosméticos. James ha demostrado que el arte del maquillaje puede ser una forma de expresión poderosa, y su carrera es testimonio de cómo la autenticidad en las redes puede florecer en una exitosa carrera.

Emma Chamberlain

Con su estilo de vida sin filtros y su autenticidad desenfadada, Emma Chamberlain encontró su voz en YouTube, capturando la esencia de una generación que busca realismo y conexión genuina.

Sus vlogs y su estilo único han resonado con miles de seguidores, llevándola a expandir su marca personal a través de moda y podcasting. Chamberlain ha convertido su genuina narrativa en una carrera sólida, demostrando que ser auténtico y que uno se pueda identificar puede ser la clave para resonar en el vasto mar de la web.

Jeffree Star

El camino de Jeffree Star desde MySpace hasta convertirse en una leyenda de la belleza es una odisea de reinvención y perseverancia.

Su habilidad para desafiar las normas del maquillaje y su estilo provocador le ganaron seguidores leales, y su transición a YouTube lo consolidó como un nombre icónico en la industria. Con su línea de cosméticos, Jeffree ha redefinido los estándares de belleza y ha demostrado que el carisma en línea puede convertirse en un imperio.

Cada uno de estos creadores ha usado su plataforma en redes sociales para abrir puertas a nuevas oportunidades, transformando su influencia digital en un impacto tangible en el mundo del entretenimiento. A través de la autenticidad, el talento y una pizca de audacia han reescrito las reglas del juego, convirtiéndose en figuras emblemáticas de una era donde las redes sociales son el trampolín hacia el estrellato.