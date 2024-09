Los realities Netflix sobre el amor son todo un éxito. Pronto se estrena la nueva temporada de 'Love is Blind' y se acaba de terminar 'Too Hot To Handle'.

La serie ha sido una montaña rusa de drama, tensión y romance a lo largo de sus seis temporadas, pero ¿alguna de las historias de amor que vimos en pantalla logró perdurar más allá del show?

Emily Miller y Cam Holmes

La primera pareja que sigue junta es Emily Miller y Cam Holmes, quienes se conocieron en la segunda temporada del reality. No solo siguen juntos, sino que se han convertido en padres orgullosos. En junio de 2024, la pareja recibió a su hijo Reggie, dos años después de enfrentar la pérdida de un embarazo. Aunque en 2022 tuvieron una breve separación debido a rumores de infidelidad por parte de Cam, han superado esa dificultad y ahora están explorando la paternidad como la primera pareja del programa en tener un bebé. Su historia de amor, marcada por desafíos y reconciliaciones, demuestra que han encontrado una base sólida y duradera.

Kayla Richart y Seb Melrose

Otra pareja que sigue firme es Kayla Richart y Seb Melrose, quienes participaron en la cuarta temporada. Su relación también tuvo un comienzo turbulento, enfrentando problemas de distancia que los llevaron a una breve separación. Sin embargo, Kayla y Seb han vuelto a estar juntos y han compartido numerosas fotos y momentos de su vida en pareja a través de las redes sociales. A pesar de los obstáculos iniciales, su amor ha prevalecido, y su relación parece estar más fuerte que nunca.

Katherine LaPrell y Charlie Jeer

Participaron en la sexta temporada y quedaron en segundo lugar, también han logrado mantener su relación después del show. Aunque durante el programa ambos exploraron conexiones románticas con otras personas, Katherine se dio cuenta de que su vínculo con Louis era solo físico y volvió a acercarse a Charlie. Tras el final de la temporada, la pareja ha continuado su relación y Charlie ha expresado que sentía amor por Katherine durante el show, pero que quería darles una verdadera oportunidad fuera de la pantalla. Su perseverancia ha demostrado que incluso en un entorno tan competitivo y desafiante, el amor puede florecer.

Francesca Farago y Jesse Sullivan

Aunque la mayoría de las parejas del show no permanecen juntas, no todos los solteros han dejado de encontrar el amor después de su paso por 'Too Hot To Handle'. Un caso notable es Francesca Farago de la primera temporada, quien, tras su fallida relación con Harry Joswey, encontró el amor con Jesse Sullivan. La pareja está felizmente comprometida y espera gemelos, mostrando que, incluso después de la televisión de realidad, algunos participantes encuentran su final feliz.

Mientras que 'Too Hot To Handle' ha ofrecido a los espectadores una dosis constante de drama y romance, las relaciones que sobreviven más allá del show demuestran que el amor puede prosperar incluso en las circunstancias más complicadas. Aunque no todas las historias terminan con un final feliz, la búsqueda del amor y la conexión sigue siendo uno de los grandes atractivos de la serie.