La séptima temporada de la serie de Netfix 'Love is Blind' está a nada de llegar y un nuevo grupo de solteros se embarcará en una emocionante búsqueda de amor, la cual iniciará este 2 de octubre desde Washington D.C.

Este innovador experimento de citas ha conectado almas gemelas sin que se vean, y esta vez, los participantes dejarán atrás las aplicaciones en busca de una conexión más auténtica y significativa. De hecho, es tan popular que ya tiene versiones en otros países. Este verano se estrenó la primera temporada de 'Love is Blind México'.

Bajo la guía de los anfitriones Nick y Vanessa Lachey, un selecto grupo se comprometerá sin haberse visto, dando inicio a una travesía que podría cambiar sus vidas.

Pero volviendo a 'Love is Blind', aquí están los participantes de esta séptima temporada.

Los hombres de 'Love is Blind 7'

Bohdan Olinares, 36 años, Vendedor de tecnología (Leo)

Bohdan, un orgulloso inmigrante y refugiado ucraniano, vive el sueño americano que sus padres buscaron. Agradecido por su historia, busca a una pareja que valore su pasado. Tras un matrimonio de cinco años, ha aprendido a reconocer lo que realmente desea en una relación. Es claro: no quiere compartir su vida con personas poco aventureras en la cocina.

David Romero, 29 años, Gerente de proyectos (Tauro)

David, exoficial de la Marina, ha sentido que su vida amorosa ha estado a la deriva. Ahora que ha encontrado un nuevo hogar en la ciudad, busca un amor real y duradero, y la aprobación de su madre es un requisito indispensable para cualquier futura pareja.

Garrett Josemans, 33 años, Físico cuántico (Tauro)

Garrett ha encontrado más éxito en la pesca que en el amor. Reconociendo que ha estado demasiado enfocado en su carrera, ahora busca abrir su corazón y encontrar a alguien especial con quien construir una relación significativa.

Jason Drecchio, 30 años, Oficial de préstamos (Piscis)

Jason se adentra en la experiencia cuestionando si alguna vez ha estado realmente enamorado. Con la esperanza de formar una familia, busca una mujer que valore su estabilidad y esté dispuesta a superar su tendencia a no responder mensajes rápidamente.

Leo Braudy, 31 años, Comerciante de arte (Aries)

Leo maneja el negocio familiar de arte y se dedica a su lado espiritual a través del yoga y la meditación. Está decidido a romper con su patrón de citas superficial y encontrar una conexión más significativa.

Nick Dorka, 29 años, Agente inmobiliario (Acuario)

Un exjugador de fútbol americano, Nick ha dirigido su enfoque hacia el éxito profesional y ahora busca a su futura esposa. Su ideal es una mujer ambiciosa que no dependa de él para sentirse completa.

Nick Pugh, 31 años, Corretaje de bienes raíces (Sagitario)

Nick, un romántico empedernido, está listo para transformar su enfoque amoroso, buscando una conexión emocional profunda que incluya a su hijo de nueve años en la ecuación.

Perry Slomnicki, 31 años, Agente inmobiliario (Libra)

Con seis meses de soltería en D.C., Perry se siente frustrado por el mundo de las citas y sueña con una familia propia. Su pasión por la repostería podría ser una dulce sorpresa para quien comparta su vida.

Ramses Prashad, 35 años, Asociado de programa en una ONG (Cáncer)

Ramses anhela ser comprendido y aceptado por su futura pareja. Tras haber estado casado, ha reflexionado sobre lo que realmente busca y espera encontrar a alguien empático.

Raymond Pottebaum, 33 años, Consultor (Sagitario)

Ray, un hombre de múltiples talentos y antecedentes militares, desea una compañera que pueda apreciar su complejidad y compartir su vida llena de aventuras.

Stephen Richardson, 34 años, Electricista (Cáncer)

Divertido y extrovertido, Stephen busca una pareja que comparta su energía. Después de haber aprendido a valorar su propia valía, espera encontrar una mujer emocionalmente inteligente.

Tamar Smith, 33 años, Editor de video y animador (Tauro)Tamar está listo para dejar atrás su mentalidad de "soltero para siempre". Después de una serie de experiencias fallidas en el amor, busca a una mujer independiente y libre de dramas.

Timothee Godbee, 33 años, Estratega de contenido web (Virgo)

Tim ha tenido que soportar las bromas de sus amigos sobre su vida amorosa, pero sigue decidido a encontrar su alma gemela. Busca una mujer que aprecie la comunicación clara y directa.

Tyler Frances, 34 años, Gerente de cuentas (Libra)

Tyler está listo para dejar de lado su enfoque en las citas superficiales. Su pasión por los caballos y el sentido del humor son parte esencial de lo que busca en una pareja.

Las Mujeres de 'Love is Blind 7'

Alexandra, 33 años, Productora (Leo)

Alexandra anhela un anillo de compromiso, pero se siente rica en amor. "Mi corazón es de oro", comparte. A pesar de su naturaleza sociable, sus relaciones anteriores han sido tumultuosas, enfrentándose a deslealtades y secretos. "Me he dejado llevar por lo que me atraía sin establecer límites", reflexiona. No obstante, Alexandra mantiene la esperanza de encontrar a un caballero que combine compasión y confianza.

Ally Dawson, 31 años, Esteticista (Piscis)

Ally busca a hombres con "encanto sureño", aunque frecuentemente se encuentra en relaciones que no coinciden con su ideal. Tras una serie de relaciones sin compromiso, ha decidido no conformarse y busca a alguien que comparta su pasión por la diversidad cultural y la comida. También anhela encontrar a un compañero amante de Harry Potter.

Ashley A., 32 años, Directora de Marketing (Acuario)

Ashley se describe como leal y busca a alguien que la proteja. Ha tenido experiencias desalentadoras en el pasado, donde la honestidad brilló por su ausencia. "Busco a un hombre que comparta mis valores y que tenga un buen sentido del humor", expresa, añadiendo que no le molestaría salir de compras a HomeGoods con su pareja.

Ashley W., 32 años, Educadora de Salud y Bienestar (Cáncer)

Con una personalidad que combina su lado femenino y su espíritu aventurero, Ashley busca a un compañero que pueda aceptar su naturaleza multifacética. Después de haber lidiado con una relación desequilibrada, ha elevado sus estándares y se siente lista para encontrar a alguien que aprecie cada parte de ella.

Brittany Wisniewski, 33 años, Esteticista (Cáncer)

Brittany es una defensora del medio ambiente y disfruta de una vida llena de aventuras. Con un historial de relaciones emocionantes, incluida una con un músico, busca un socio comprometido que comparta su amor por los viajes y la estabilidad emocional.

Dylan Maddox, 30 años, Realtor y Artista (Aries)

Dylan es una amiga divertida y creativa que equilibra su carrera en bienes raíces con su pasión por el arte. Tras experiencias difíciles, está lista para encontrar a un hombre que acepte su singularidad y comparta su energía positiva.

Hannah Jiles, 27 años, Vendedora de Dispositivos Médicos (Acuario)

Con su sinceridad a veces malinterpretada, Hannah está lista para explorar el amor tras un tiempo en soledad. Busca a un hombre que comparta su estilo de comunicación y esté dispuesto a convertirse en un padre para su mascota.

Katie Bollinger, 36 años, Gerente de Marketing Deportivo (Tauro)

Katie, una exjugadora de lacrosse, se ha enfrentado a muchas decepciones amorosas. Desea a un hombre que reconozca su valía y que esté dispuesto a escogerla. Confiesa que puede ser repetitiva, pero su deseo de ser elegida es sincero.

Marissa George, 32 años, Abogada (Aries)

Marissa se unió al programa buscando a su futuro esposo. Después de una carrera en la Marina, está lista para establecerse con alguien que la aprecie por quien es realmente. En sus relaciones pasadas, ha sentido que muchos hombres no se prepararon para el compromiso.

Monica Davis, 37 años, Ejecutiva de Ventas (Géminis)

Monica, con una personalidad vibrante, aspira a encontrar un compañero que le brinde seguridad emocional. Ha superado dificultades amorosas y ahora busca construir un futuro familiar junto a alguien especial.

Morgan Moore, 33 años, Líder de Ventas (Aries)

Morgan, una exreina de belleza, busca algo más profundo en el amor. Está cansada de la superficialidad de las citas modernas y tiene la firme convicción de que el crecimiento emocional es crucial en una relación.

Nina Zafar, 32 años, Periodista (Libra)

Nina ha pasado por un proceso de sanación tras una larga relación. Ahora está lista para sumergirse en una nueva etapa de su vida, buscando a alguien que se conecte genuinamente con ella y con su familia.

Tara Zafar, 29 años, Gerente de Marketing Senior (Virgo)

Tara se une a su hermana Nina en la búsqueda del amor. Aunque su experiencia con hombres ha sido complicada, está dispuesta a abrirse a nuevas oportunidades y a mejorar su comunicación en las relaciones.

Taylor Krause, 30 años, Consultora de Políticas de Energía Limpia (Piscis)

Taylor, científica y apasionada por el medio ambiente, ha priorizado su desarrollo personal antes de buscar el amor. Aspira a una relación con un hombre que valore tanto su mente como su corazón.

Jenny Aristizabal, 31 años, Coordinadora de Capacitación (Cáncer)

Con un espíritu alegre, Jenny está decidida a encontrar a su pareja ideal en el complicado mundo de las citas. Busca a alguien que pueda igualar su energía y que esté dispuesto a invertir en una relación duradera.