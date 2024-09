Lée este artículo en inglés aquí

A sus 21 años, Joe Locke se está consolidando como uno de los actores jóvenes más dinámicos de su generación. Conocido por su papel de Charlie Spring en la exitosa serie de Netflix 'Heartstopper', Locke ahora se enfrenta a un nuevo desafío en su carrera con el personaje que interpreta en la serie de Marvel, 'Agatha All Along'.

A pocos días de su cumpleaños número 21, Locke compartió en una entrevista con ENSTARZ Latino detalles sobre su trayectoria, su misterioso rol en el universo Marvel y lo que significa ser un ícono queer en el mundo actual.

Locke, quien prefiere mantenerse alejado de la atención mediática en su vida personal, confiesa que no es muy fan de los cumpleaños. "Para ser un actor, en realidad odio que la atención esté sobre mí", dijo entre risas mientras hablaba de sus modestos planes para su próxima celebración. "Mis amigos ya saben que si hacen un gran escándalo, me levantaré y me iré del restaurante," dijo y contó que ya se lo hizo a su papá, así que es en serio.

A pesar de su aversión a llamar la atención, Locke es consciente de la atención que han recibido sus personajes, especialmente de parte de los fans LGBTQ+, quienes lo ven como un símbolo de esperanza y representación.

En 'Heartstopper', Locke interpreta a Charlie, un adolescente que navega por las complejidades de salir del clóset. Al ser cuestionado sobre la responsabilidad que conlleva ser un referente para la comunidad, Locke reflexiona: "He tenido la suerte de interpretar dos grandes personajes queer, pero no he sentido la presión que otros podrían imaginar. Creo que es algo genial poder disfrutar de la experiencia sin sentir esa carga de responsabilidad."

De 'Heartstopper' a la magia de Marvel

El salto de Locke de 'Heartstopper' al universo Marvel marca un giro importante en su carrera. En 'Agatha All Along', su personaje se mantiene envuelto en misterio, pero ahora que algunos de los episodios pueden verse este septiembre en Disney +, Locke finalmente ha podido revelar algunos detalles. "Teen está bajo un hechizo", compartió, refiriéndose a su personaje. "No puede decir su verdadero nombre ni revelar nada sobre sí mismo. Definitivamente hay un misterio por resolver en la serie."

El enigma que rodea al personaje de Locke ha generado una gran especulación entre los fans de Marvel, quienes analizan cada detalle de los avances en busca de pistas. Para Locke, interpretar a un personaje bajo un hechizo ha sido un desafío único, que le ha permitido explorar nuevas facetas como actor. "Me siento increíblemente afortunado de ser parte de un universo tan icónico", comentó, reconociendo que su carrera hasta ahora ha sido una combinación de "trabajo duro y estar en el lugar adecuado en el momento justo".

La tercera temporada de 'Heartstopper' y más allá

Con la tercera temporada de 'Heartstopper' en camino, los fans están ansiosos por ver cómo evoluciona la relación entre Charlie y Nick. Aunque Locke no pudo revelar demasiado, sí adelantó que la nueva temporada abordará desafíos más complejos. "Charlie está creciendo, y en esta temporada lo verán enfrentarse a retos más profundos", comentó Locke. "Ha sido increíble seguir interpretando a este personaje, especialmente porque la serie es muy importante para muchas personas."

Locke entiende perfectamente el poder de la representación, habiendo crecido en una generación que ya contaba con una mayor visibilidad de personajes queer en pantalla. "Vengo de una generación en la que ya había algo de buena representación LGBTQ+, pero ahora hay mucho más", reflexionó. Para Locke, actores como Neil Patrick Harris fueron ejemplos tempranos de cómo ser abiertamente gay en Hollywood no es un obstáculo para una carrera exitosa.

Manteniendo los pies en la tierra

A pesar de su rápido ascenso a la fama, Locke se mantiene con los pies en la tierra. "Mi familia y mis amigos son quienes me mantienen cuerdo", comentó. "Ellos se aseguran de que recuerde quién soy, incluso cuando las cosas se vuelven abrumadoras." Locke compartió una anécdota divertida de su adolescencia: "Cuando tenía 18 años, una vez le dije a un camarero que me buscara en Google para que me sirviera una bebida, porque Google decía que ya tenía 18, aunque aún tenía 17", recordó riendo. "Nunca volví a hacer eso porque mis amigos me lo recordaron por meses."

A punto de cumplir 21 años, Joe Locke sigue equilibrando su carrera en ascenso con la misma humildad que siempre ha tenido. Con la tercera temporada de 'Heartstopper' y 'Agatha All Along' en camino, Locke apenas está comenzando—y si su trayectoria hasta ahora es un indicio, está a punto de dejar una huella aún mayor en Hollywood.