La modelo venezolana Aleska Génesis alertó de un complot para "hacerla a un lado" y denunció de una trama de corrupción en la justicia mexicana que amenaza con colocarla nuevamente en prisión.

La participante en la cuarta temporada de 'La Casa de los Famosos' se enfrenta nuevamente a una incómoda situación, que la puso en alerta desde que su abogado le alertó que la justicia mexicana ha vuelto a involucrarla en el caso de robo que ya pensaba solucionado.

México es peligroso para Aleska

"Mi abogado me recomienda que no pise México", reveló en el programa 'Pica y se extiende' de Telemundo. "En estos momentos sí me siento muy nerviosa porque ya yo pasé por un proceso muy duro. No es fácil llegar a un país y que te metan presa por algo que tú no has cometido, es algo muy injusto y de cierta manera me causa indignación, me causa un poco de frustración sentir que ya ni siquiera mostrar mi inocencia es suficiente".

Sus palabras son en referencia a la experiencia que vivió en enero de este 2024, cuando la modelo venezolana se trasladó hasta México para sumarse a la lista de artistas que participaría en la cuarta temporada de 'La Casa de los Famosos' de Telemundo. Al llegar a inmigración, fue arrestada por el supuesto robo de unos relojes de lujo, en complicidad con otras mujeres.

Eventualmente fue dejada en libertad y, según afirmó, el caso fue cerrado, tras un juicio, sin mayores consecuencias.

Para abril, de este mismo año, Aleska Génesis se desligó por completo del caso "del robo en pandilla", en donde también figuró su hermana Michell Roxana, luego de que se diera a conocer que se daba por cerrado el proceso y confirmaron que no existían pruebas suficientes para imputar alguna acción en contra de ella.

La también empresaria afirmó que "es público" que el magnate mexicano, Javier Rodríguez Borgio, expareja de su hermana Michell Roxana y conocido como 'El Zar de los Casinos', es quien ha estado detrás de todo este proceso, pero asegura que este plan es orquestado por alguien que "no quisiera mencionar", aunque todo apunta a que se refiere a uno de sus exnovios, el también venezolano, Miguel Mawad.

"Se tuvo que pagar a alguien fuerte en Fiscalía para que aprobara un proceso que ya tuvo juicio", afirmó y también contó que su abogado ha solicitado las nuevas pruebas, pero no han sido presentadas.

En esta misma intervención, Aleska comentó que para los primeros días de octubre tiene pautada una nueva cita con la justicia, aunque en Estados Unidos, esto para pedir que se le apruebe una orden de alejamiento de por vida para su ex Miguel Mawad.

Concluyó expresando que seguirá luchando para demostrar su inocencia y así como pasó hace algunos meses, confía en que la justicia prevalecerá.