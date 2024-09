La relación entre Megan Thee Stallion y Nicki Minaj nunca ha sido la mejor, pero el beef que tienen desde principios de año es brutal, incluso en comparación con otros existentes entre las mujeres de la música urbana en inglés.

La relación entre ellas comenzó, como pasa muchas veces con una colaboración. 'Hot Girl Summer', el tema de Megan featuring Nicky y Ty Dolla Sign salió en agosto de 2019. Y, a decir verdad, la tendencia ha durado mucho más que la buena energía entre ellas. Mientras desde entonces las influencers se han ido superando con su versión del verano de las chicas hot, la relación entre las artistas se ha deteriorado más y más.

Ahora, nada supera la respuesta que dio Megan Thee Stallion cuando la revista Billboard le preguntó sobre el tema

El pleito entre Megan Thee Stallion y Nicki Minaj

Las tensiones comenzaron a notarse cuando Megan colaboró con Cardi B en la canción 'WAP' en 2020. Dado que Nicki Minaj y Cardi B han tenido una relación tensa durante años, muchos fans especularon que esta colaboración podría haber provocado el enfriamiento de la relación entre Megan y Nicki.

Todo se hizo más evidente en 2021, cuando Nicki dejó de seguir a Megan en redes sociales, lo que encendió nuevamente los rumores de una disputa. En septiembre de 2022, Nicki usó su programa 'Queen Radio' para lanzar indirectas a alguien que, según ella, la había presionado para beber alcohol durante, en ese entonces, su posible embarazo. Comentario que muchos interpretaron como dirigido a Megan​.

Un año después, la situación empeoró con el lanzamiento de canciones cargadas de referencias hacia el conflicto. Nicki lanzó 'Red Ruby da Sleeze', en la que algunos versos parecían estar dirigidos a Megan, mientras que Megan respondió con 'Hiss' en enero de 2024, una canción que contenía lo que se percibió públicamente como un ataque directo a Nicki y a su esposo, Kenneth Petty, quien es un delincuente sexual registrado.

En respuesta, Nicki lanzó 'Big Foot', otro tema que parece ir directo con críticas hacia Megan.

¿Qué dijo Megan Thee Stallion sobre Nicki Minaj?

"Al día de hoy, no tengo idea de cuál es el problema", confesó la artista en la entrevista con Carl Lamarre. "No sé que es lo que hay que reconciliar, porque no sé qué pasó".

Si la estrella de Houston no sabe, nosotros creemos que sí. Las canciones hablan por sí mismas ¿o tal vez no?

Y aunque el conflicto tiene todo ese tinte personal con menciones en canciones y redes sociales, se podría decir que más claro no canta un gallo, pero ya es cosa de ellas. Lo cierto es que ambas artistas continúan con sus carreras, lanzando hits y bien activas en la escena del rap, aunque la posibilidad de una reconciliación siga siendo incierta.