La icónica artista Lady Gaga oficializó su compromiso al lucir su deslumbrante anillo de diamantes en el Festival de Cine de Venecia 2024. Gaga asistió al evento acompañada de su prometido, Michael Polansky.

Las fotografías tomadas durante el festival, en el que se estrenó su nueva película 'Joker Folie à Deux', muestran a Stefani Joanne Angelina Germanotta, de 38 años, con la mano izquierda alzada hacia el corazón, destacando su impresionante anillo. Expertos estiman que el diamante ovalado del anillo podría tener entre 10 y 20 quilates, con un valor que podría oscilar entre $500,000 y $2 millones.

En la sección Page Six del New York Post, el joyero Mike Fried de The Diamond Pro comentó: "El diseño del anillo es elegante y atemporal, pero el diamante colosal lo convierte en un verdadero espectáculo".Fried sugiere que Polansky eligió el diamante personalmente y dedicó meses al diseño del anillo. "Encontrar un diamante hermoso y de alta calidad de este tamaño requiere un ojo experto y un presupuesto considerable", agregó.

En julio, durante los Juegos Olímpicos de París 2024, se vio a Gaga presentando a Polansky como su prometido al Primer Ministro francés Gabriel Attal. En abril, también fue fotografiada con el anillo, aunque no confirmó el compromiso y llegó a dejar de usarlo por un tiempo.

Ahora, la estrella de 'A Star Is Born' está lista para mostrar al mundo su tercer compromiso. Gaga estuvo previamente comprometida con el actor Taylor Kinney en 2015, pero la pareja terminó su relación en 2016. En 2018, se comprometió con el agente de talentos Christian Carino, mostrando su anillo de zafiro rosa ovalado antes de su ruptura en 2019.

Las latinas que recibieron anillos similares recientemente

Más allá de la opinión que algunos puedan tener sobre la vida romántica de Christian Nodal, no se puede negar que ha demostrado su buen gusto al elegir anillos de compromiso. Lo vimos por primera vez durante su relación con Belinda. Cuando le dio un anillo diseñado por la exclusiva joyería Angel City Jewelers de Los Ángeles, el cual contaba con un diamante en corte esmeralda de 12 quilates y pequeños diamantes que rodeaban la piedra principal, montado en oro blanco y hecho a mano. Aunque el compromiso no llegó a más, sin duda alguna ha sido uno de los anillos de compromiso más impresionantes que hemos podido ver en los últimos años.

Por otra parte, está el anillo con el que Nodal le propuso matrimonio a su ahora esposa Angela Aguilar. La sortija de Pristine Jewelers, una joyería de Nueva York, es nada más y nada menos que un modelo de corte ovalado con diamantes incrustados alrededor de la banda. Hasta el momento la pareja no ha dado más detalles de la joya, pero se estima que está valorada en más de tres millones de dólares.

Los diamantes de JLo

El anillo de compromiso de Belinda también guarda similitudes con el que recibió Jennifer López de su ex prometido, Alex Rodríguez. En 2019, Rodríguez le entregó a López una joya de platino con un diamante en forma de esmeralda, valorado en cinco millones de dólares, con dimensiones que varían entre 15 y 20 quilates.

Jennifer López, con un historial de tres matrimonios y seis compromisos, recibió anteriormente un anillo de diamantes azules de 8.5 quilates, valorado en cuatro millones de dólares, de su ex, Marc Anthony.