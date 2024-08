Los artistas mexicanos Ángela Aguilar y Christian Nodal están recién casados y gritando su amor a los cuatro vientos. Así se les ha visto en videos en las redes sociales y en algunas presentaciones de la gira "Pa'l Cora" del flamante novio. Sin embargo, la hija de Pepe Aguilar ha preferido pedirle abrazos musicales a otro.

Se trata nada más y nada menos del el reconocido cantante, músico y compositor Felipe Botello, a quien conoce desde hace muchos años, pues es guitarrista de la banda que acompaña a su padre y que ha girado con ella en las dos giras con motivo del jaripeo.

Antes de alimentar chismes, que les siguen a Angelita y a Nodal como los dementors a Harry Potter y sus amigos, los abrazos en cuestión son solicitados en un espectacular bolero que salió hoy 30 de agosto. Se trata de la muy romántica canción "Abrázame", en la que los dos artistas (Ángela y Botello9 combinan su talentos de forma extraordinaria.

'Abrázame', con una duración de 3,50 minutos (deliciosamente larga para los tiempos de hoy), nos remonta a la época de los programas de televisión, estilo 'Siempre en Domingo', a los que acudían los artistas de la época a promocionar completamente en vivo sus nuevos sencillos, lo que la convierte en una canción sumamente nostálgica, como nostálgica ha sido la vida del intérprete con el que Ángela hizo esta colaboración.

¿Quién es es Felipe Botello?

Es un cantante, compositor, productor y multi-instrumentista nacido en San Luis Potosí, México.

Sus géneros predilectos son el rock, el pop y el regional, pero su versatilidad musical lo ha llevado a colaborar con todo tipo de estrellas de la música.

Del 2005 al 2009 fue guitarrista de los grupos Bengala y Los Dynamite, posteriormente fue bajista por cuatro años de Natalia Lafourcade.

Además de destacar con los instrumentos musicales, Felipe también lo hace con la pluma, al ser autor de grandísimos temas como 'Volver a Mi Casa' del gran Pepe Aguilar.

Además de ser un apasionado de todo lo que tenga que ver con la música, Felipe también es un amante del boxeo, deporte que lleva practicando por años, siendo, quizá de ahí, donde obtuvo la disciplina y entrega que tanto lo caracterizan.

¿Qué dice la letra de 'Abrázme', la canción de Ángela Aguilar y Felipe Botello?

Me he preguntado

Dónde le puedo encontrar

Atento aguardo

Buscando alguna señal, alguna señal

Mi sufrimiento ha acabado

Desde que veo tu mirar

Tanto que anduve penando

Y hoy me calma la ansiedad

Cómo me alegra tu tacto

Abrázame, abrázame fuerte

Abrázame

No me dejes, por favor

No me dejes, por favor

Corazón pardo

Por arriesgar y fallar

Sigue soñando

Que algo bueno llegará, inténtalo ya

Mi sufrimiento ha acabado

Desde que veo tu mirar

Tanto que anduve penando

Y hoy me calma la ansiedad

Cómo me alegra tu tacto

Abrázame, abrázame fuerte

No me dejes, por favor

No me dejes, por favor

Abrázame, no me dejes

No me dejes, por favor

Abrázame, abrázame fuerte

Mi sufrimiento ha acabado

Tanto que anduve penando

Y hoy me calma la ansiedad

Cómo me alegra tu tacto

Abrázame, abrázame fuerte

No me dejes, por favor

No me dejes, por favor

No me dejes, por favor

No me dejes, por favor