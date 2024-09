La versión en español del nuevo sencillo de Coldplay, ¡We Pray!, con la artista argentina TINI salió hoy al marcado. El tema, que ya ha alcanzado los primeros puestos en las listas de popularidad y descargas de todo el mundo, en su primera versión, también cuenta con la colaboración del aclamado rapero británico Little Simz, la superestrella nigeriana del afrobeat, Burna Boy, y el fenómeno palestino-chileno del R&B, Elyanna.

Esta entrega la han llamado 'Versión TINI'. La de Elyanna estará disponible a partir del 20 de septiembre.

Esta semana, TINI, había sorprendido a todos sus fans con un video publicado en su cuenta de Instagram, mostrando el adelanto de su colaboración con la banda británica Coldplay. En el post no solo compartió un fragmento de su parte en la canción, sino que en la descripción anunció que la versión en español de 'We pray' salía este viernes.

"Sonriendo no solo para la foto, todos nosotros mirando al cielo desde el suelo somos la misma piel", oímos cantar a la argentina, seguida por un verso en inglés del cantante Chris Martin.

La canción original de "We pray" fue lanzada en plataformas digitales el pasado 23 de agosto y cuenta con la colaboración de Little Simz, Burna Boy, Elyanna y TINI. Luego de este suceso, la argentina se sumó a Coldplay durante su presentación en el estadio Croke Park de Dublín, Irlanda. Sin embargo, esa no ha sido la única exhibición que TINI y Coldplay han ofrecido al público. Los artistas convirtieron la Grafton Street en Dublín en un auténtico escenario, donde también presentaron la emblemática canción.

Martina Stoessel, TINI, también compartió un carrusel de Instagram con fotos de ella el día de la presentación, así como un video donde puede verse a la artista cantar su parte de la canción en el icónico estadio de Dublín, acompañada por la banda británica y los demás artistas que hacen parte de esta canción.

De acuerdo con las declaraciones de la banda, "We pray" aborda temas de libertad, y paz, buscando inspirar a la esperanza en medio de conflictos como los de Rusia-Ucrania y la Franja de Gaza. Sumándose así a las diversas iniciativas y denuncias que el grupo ha hecho por medio de su música y sus shows.

De igual forma, "We pray" es el primer lanzamiento del nuevo álbum de Coldplay titulado "Moon Music", el cuál consiste en una compilación de canciones que explora e intenta dar respuesta a distintos conflictos tanto internos como externos, de acuerdo con Chris Martin. Este se encontrará disponible en plataformas digitales el próximo 4 de octubre. A pesar de su reciente publicación, esta canción se ha convertido en todo un emblema a nivel mundial. Además de la versión en español junto a Tini, se espera que Coldplay saque la versión en árabe junto a Elyanna este próximo 20 de septiembre, dos semanas antes del lanzamiento del álbum completo.