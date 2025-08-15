Mientras las redes ardían tras una entrevista dada por el artista mexicano Christian Nodal a la periodista Adela Micha, su esposa Ángela Aguilar apareció en Los Ángeles para dar una entrevista a Apple Music. En medio de la controversia, la hija de Pepe Aguilar demostró su profesionalismo al cumplir con el compromiso, pero sus palabras solo sirvieron para echarle más leña al fuego.

"Eso es algo que como mujer me afecta mucho que lo que pase en la vida personal se le dé más atención que a nuestras carreras", dijo Aguilar en la entrevista mientras leía el mensaje en una tableta y parecía buscar las lágrimas. "Las mujeres tenemos que trabajar 10 veces más".

Sus palabras parecieron ser un intento por redireccionar la narrativa enfocada en el fin de la relación de Nodal con Cazzu, la madre de Inti, su única hija, y las fechas que marcaron el inicio de la relación del artista con Ángela.

Según las declaraciones dadas por Nodal, su romance con su actual esposa comenzó durante la pandemia (cuando él supuestamente aún estaba con su ex Belinda), se suspendió y lo retomaron el 13 o 14 de mayo, después de que rompió su relación con Cazzu el 8 de mayo.

Luego contó que su primer beso con Ángela fue el 15 de mayo y que el 29 de mayo se casaron "espiritualmente" en Roma. Un mes después contrajeron matrimonio legalmente en México.

En la entrevista con Micha, parte de la entrega en YouTube de su programa La Saga, se puede ver cómo Nodal le "pide disculpas" a Cazzu por cómo hizo las cosas, pero subrayó reiteradamente que no había sido infiel. También rechazó ser mujeriego, aunque se describió como "un alma enamorada".

La entrevista desató una nueva ola de críticas contra Nodal y Ángela en las redes sociales. Además, provocó que los detectives de internet se dieran a la tarea de corroborar las fechas dadas por Nodal y recordaron que los rumores de un romance entre ellos comenzaron cuando los fans reconocieron una cruz que siempre llevaba el artista, en el pecho de la que hoy es su esposa y encontraron pruebas de que la usaba desde marzo.

Como si eso fuera poco, hay una foto en la que Nodal felicitó a Cazzu el día de la madre, diciéndole amor, el 10 de mayo.

Hasta ahora, Ángela Aguilar e incluso su familia, han sido los más afectados por el escándalo en lo profesional. Las entradas para ver a Los Aguilar en el Hollywood Bowl de Los Ángeles este fin de semana están a la venta hasta por 1 dólar.

Además, los números de streaming de audio y video de las canciones lanzadas por ella no han funcionado como se esperaba.

En eso tiene razón. Las mujeres siempre llevan un mayor peso y una mayor condena en estos casos.