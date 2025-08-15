El comediante estadounidense Jimmy Fallon lanzó un ataque juguetón contra Donald Trump en "The Tonight Show" este miércoles por la noche (13 de agosto), usando las exitosas canciones de Taylor Swift para burlarse de la próxima cumbre entre el mandatario estadounidense y el presidente ruso Vladimir Putin.

Según TMZ , los dos líderes tienen previsto reunirse en Alaska el viernes (15 de agosto) y se espera que la guerra en Ucrania sea un tema importante.

Al abrir su monólogo, Fallon le dijo a la audiencia: "Las dos grandes historias en este momento son la cumbre de Trump y Putin y, por supuesto, Taylor Swift anunciando su nuevo álbum".

Explicó que "no había mejor manera de explicar la cumbre" que a través de las letras de Swift, y luego lanzó una serie de chistes rápidos.

"Durante mucho tiempo, Trump miraba a Putin y pensaba: 'Eres mi compañero'", dijo Fallon, provocando risas. "Y cuando la gente le decía que se alejara de Putin, simplemente se desentendía y gritaba: '¡Pero papá, lo amo!'".

Jimmy Fallon used Taylor Swift lyrics to mock Trump, claiming the president is “too distracted” by the Epstein scandal to focus on world issues and calling his mind “a blank space.” 👀 Link below for details. (🎥: X/MEGA) https://t.co/44yfL9meVX pic.twitter.com/onUQPw5clQ — Radar Online (@radar_online) August 14, 2025

Fallon se burla del "verano cruel" de Trump y sus vínculos con Epstein

El presentador del programa nocturno siguió haciendo referencias, señalando que la relación entre Trump y Putin recientemente se ha vuelto "mala sangre" y recordando a la audiencia que Putin tiene una "reputación" terrible.

Fallon luego lanzó una pulla sobre la disposición de Trump para la diplomacia: "Los estadounidenses están preocupados de que Trump no esté 'listo para ello', porque su cerebro es básicamente un gigantesco 'espacio en blanco'".

Fallon también bromeó diciendo que Trump le dijo a Putin que había sido un "verano cruel" debido a su conexión con el escándalo de Jeffrey Epstein, distorsionando otra letra de Swift al decir que todos creen "Hice algo malo", pero que todos en la isla tenían "22 años".

La multitud estalló de júbilo ante la mezcla de cultura pop y humor político.

El boceto aparece mientras Trump se prepara para su primera reunión cara a cara con Putin desde que ganó las elecciones presidenciales de 2024.

Trump ha dicho que advertirá a Putin de "consecuencias muy severas" si Rusia no pone fin a su guerra en Ucrania, según Billboard .

El humor agudo de Fallon no es nada nuevo para los espectadores. El comediante ha criticado frecuentemente a Trump en monólogos anteriores, pero su decisión de enmarcar las bromas a través de la música de Taylor Swift tuvo una gran repercusión, especialmente porque la propia Swift sigue siendo un foco de tensión política.

La estrella del pop ha apoyado públicamente a la vicepresidenta Kamala Harris y ha recibido críticas de Trump a cambio.