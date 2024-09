Pabllo Vittar se ha consolidado como una de las drag queens más exitosas y reconocidas del mundo en los últimos siete años y una de las estrellas más virales de la música latina. Con una impresionante base de más de 36 millones de seguidores en redes sociales. Procedente de Brasil, ha demostrado ser una fuerza imparable, no solo en la industria musical, sino también en el mundo de la moda.

Con sus seis álbumes de estudio, uno de oro, uno platino y dos doble platino, Vittar ha dejado una huella imborrable en la cultura pop. Ha colaborado con marcas como Adidas y Calvin Klein, y ha acumulado la poderosa cifra de 1,8 mil millones de reproducciones de sus canciones, prueba contundente de su influencia.

Pabllo Vittar en la música

En 2017, Pabllo Vittar unió fuerzas con Major Lazer y Anitta para crear 'Sua Cara', un tema que rápidamente se viralizó en las redes, y que capturó la atención masiva del público, consolidando su presencia en la escena musical internacional. Luego, colaboró con la cantante británica Charli XCX en 'Flash Pose', canción con la que logró un fuerte impacto entre la comunidad LGBTQ+ mundial.

Las versiones de Pabllo Vittar de 'Amores que matan' ('São Amores') y 'Alibi', de Sevdaliza, se han convertido en fenómenos virales en redes sociales, especialmente en TikTok. Con millones de reproducciones, 'Amores que matan' ha inspirado a usuarios de todo el mundo, hasta a famosos, a seguir la coreo para esta canción.

Por su parte, 'Alibi' (que usa el estribillo de la canción 'Rosa qué linda eres') ha acumulado miles de reproducciones y ha sido utilizada en múltiples tendencias dentro de la plataforma, consolidando a Vittar como una figura súper influyente en el ámbito digital.

En su ascenso meteórico, Vittar ha actuado en festivales icónicos como Lollapalooza y Coachella, y ha compartido escenario con leyendas como Madonna. Además, su presentación en la ONU durante el cumpleaños de la Reina Isabel y su participación en la inauguración presidencial de Lula da Silva han mostrado su impacto también en la política y la sociedad.

En un artículo que le hizo the New York Times en julio, con el títuloThe Next Big Drag Queen, se describe a Pabllo Vittar como alguien que" vive su dualidad con naturalidad; mientras que en el escenario se presenta como una drag queen exuberante, en su vida privada", Phabullo Rodrigues da Silva, su nombre de pila, es un hombre reservado que prefiere la tranquilidad de su hogar y de su familia. Esta dualidad es una parte integral de su identidad, y Vittar ha sido clara en que su género es una construcción social, en la que elige usar pronombres femeninos solo cuando está como Pabllo.

Su activismo y su huella

A pesar de los avances que se han hecho sobre los derechos LGBTQ+ en Brasil, como el matrimonio igualitario y la adopción por parejas del mismo sexo, el país sigue siendo uno de los más peligrosos para las personas transgénero. Pabllo Vittar, consciente de esto, utiliza su plataforma para abogar por la seguridad y los derechos de la comunidad LGBTQ+, enfrentándose a movimientos políticos que promueven una visión heteronormativa.

Durante las elecciones de 2022 en Brasil, Vittar fue una crítica feroz del entonces presidente Jair Bolsonaro, lo que culminó en una queja formal de su campaña. Tras la derrota de Bolsonaro y la elección de Lula da Silva, Vittar encabezó el concierto de inauguración presidencial, reafirmando su posición como una de las voces más influyentes en la lucha por la igualdad.