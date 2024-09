En el canal de YouTube de Paul Harrell, el miércoles 4 de septiembre, apareció un video titulado "Estoy muerto", un material audiovisual en el que el youtuber, de 58 años, anunció su propia muerte a causa de cáncer de páncreas.

"Mis más sinceras disculpas. Tenía la esperanza de continuar en este formato durante los próximos 10 o incluso 15 años", dice Harrell en la filmación, revelando que su enfermedad se había "propagado más rápido de lo que pensé " y que había alcanzado a sus huesos.

Según sus propias palabras, ese video lo grabó el 20 de diciembre de 2023, "estoy grabando esto y dándole instrucciones a Brad (Nelson, su manager) para que lo publique después de mi muerte, así que si me están viendo, estoy muerto".

En el mismo material se le escucha relatar: "Hace unos meses me senté aquí en este tronco y les dije que me habían diagnosticado cáncer de páncreas y les dije que lo detectaron temprano y que estaríamos aquí por algún tiempo. Bueno, lo detectamos temprano, pero no tan temprano como había pensado", continuó, antes de compartir que sus huesos se habían "desmoronado" debido al cáncer y que se había fracturado la cadera y ahora usaba una muleta.

https://youtu.be/M-gZuFcEu0E

Harrell era un veterano del Ejército y del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, según la información difundida en el obituario Legacy.com. Además, en su canal de YouTube logró reunir más de 1,2 millones de suscriptores y ahí publicaba videos sobre seguridad de armas y reseñas de armas de fuego.

A sus fanáticos, Paul les agradeció y les pidió disculpas por no poder seguir publicando. "Mi objetivo al hacer todo esto era, sí, divertirme, hacer cosas divertidas, pero principalmente ofrecer información útil. O, si no útil, al menos información interesante. Y lo que realmente espero es que, al observar, hayan visto algunas cosas que les hicieran decir: 'Ah, ya lo entiendo, ¿vale?'".

Anteriormente había afirmado que tenía la esperanza de continuarcon ese formato en los venideros 10 o hasta 15 años, "incluso una vez que me diagnosticaron, tenía la esperanza de que estaríamos aquí dos o tres años más, y resultó que solo fueron unos pocos meses. Y mis disculpas por eso. Realmente me hace sentir como si hubiera decepcionado a todos", dijo.

https://www.instagram.com/p/CPRQ5SIF_wF/

Antes de concluir, el reconocido y ahora recordado youtuber comentó: "creo que la última frase, que en realidad no he practicado, es que estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de hacer todo lo que hemos hecho. Espero que haya sido de ayuda y agradezco mucho que me hayan visto, comentado y participado, y probablemente no me arrepienta de nada de lo que hemos hecho aquí".

Para confirmar la veracidad de este clip, el hermano de Harrell apareció y además compartió la noticia y reveló estar "desconsolado". "Fue su deseo que yo mantuviera su legado a través de este canal", dijo su hermano. "Seguirá siendo una inspiración para todos nosotros", añadió.

Otro que apareció en el video fue su manager, Nelson, quien explicó que continuarán publicando en su canal y "seguirán educando a la gente como lo hizo Paul".

"Era un tipo muy generoso y amable y contaba las mejores historias junto a una fogata", concluyó Nelson.