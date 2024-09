Nicole Kidman, una de las actrices más reconocidas de Hollywood, perdió a su madre, Janelle Ann Kidman. La noticia fue anunciada el sábado 7 de septiembre en el Festival de Cine de Venecia, horas antes de que fuera anunciado de que había ganado el premio a la mejor actriz por su papel en la película 'Babygirl'.

La trágica noticia obligó a Kidman, de 57 años, a abandonar el festival de manera abrupta para reunirse con su familia.

La directora de 'Babygirl', Halina Reijn, fue la encargada de leer un emotivo mensaje en nombre de Kidman durante lo que habría sido su discurso de aceptación del premio. En el mensaje, Kidman expresó su conmoción y el profundo dolor que siente tras la pérdida de su madre:

"Vine a Venecia, pero poco después me enteré de que mi hermosa y valiente madre, Janelle Ann Kidman, acaba de fallecer. Estoy en shock y debo estar con mi familia, pero este premio es para ella. Ella me formó, me guió y me hizo quien soy. Estoy más que agradecida de poder decir su nombre a todos ustedes a través de Halina".